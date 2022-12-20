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賴清德：抵抗威權主義共同面對氣候危機 台美雙贏

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午接見「美國聯邦眾議員匡希恆」訪問團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午接見「美國聯邦眾議員匡希恆」訪問團。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午接見「美國聯邦眾議員匡希恆」訪問團，他表示，在全球產業鏈重組過程中，台灣非常希望能與美國進一步加強合作，除了堅守民主陣容，抵抗威權主義的威脅，也能共同面對氣候危機對地球帶來的影響，讓台美合作雙贏，也能持續繁榮。

賴清德說，今年1月，他代表蔡總統前往友邦宏都拉斯，參加新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮過境美國時，眾議員匡希恆（John Curtis）及朴銀珠（Michelle Steel）等與他視訊會晤。今天非常高興也非常榮幸能在總統府親自接待大家，真的是一個非常美妙的經驗。

賴清德提到，匡希恆及其他幾位眾議員提出「台灣國際團結法案」、「台北法案」，支持台灣的國際參與，也支持台灣跟美國加強經貿關係、洽簽雙邊貿易協定。此外，近來在各位眾議員的支持下，美國的「國防授權法案」已經通過，這對協助台灣的國防或國安有非常大的幫助，也對安定與鼓舞台灣社會的民心士氣深具貢獻。他要特別利用這個機會表達最由衷的感謝。

賴清德認為，台灣和美國都是民主國家，追求民主、自由、人權等共同價值，台灣社會也非常感激美國數十年來對台灣的協助。特別是最近幾年來，台灣面臨極權主義威脅，美國不斷地以具體的行動宣示支持台灣，意義非常重大。

賴清德指出，在蔡總統的領導下，台灣社會也有很堅強的信心，即使面對極權主義的擴張威脅，仍會堅守民主陣容，絕對不會放棄幾十年來，努力爭取所得到的民主、自由和人權的生活方式。

賴清德表示，目前全球面臨的問題，不只是極權主義的擴張威脅，還包括氣候變遷這項重要的議題，以及人工智慧等新興科技所帶來的全球數位轉型。而在全球產業鏈重組過程中，台灣非常希望能與美國進一步加強合作，除了堅守民主陣容，抵抗威權主義的威脅，也能共同面對氣候危機對地球帶來的影響，讓台美雙邊都能扮演合作雙贏的角色，也讓台灣跟美國能夠持續繁榮。

隨後，匡希恆表示，訪團幾位眾議員分別來自美國猶他州、愛荷華州、加州等地，都會持續推動與台灣利益相關的法案。台灣在全球的重要性，獲得美國國會跨黨派的支持，「他們也支持台灣對於人權的重視與繁榮發展。訪團此行希望能推動美國和台灣的各項合作，也希望能夠透過開放、坦誠的對話，幫助台灣維護台海和平穩定安全及維持現狀。」

美國 賴清德 議員 氣候變遷

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