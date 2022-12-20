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【重磅快評】刪選舉公報學歷項目 民進黨輸得不夠慘？

聯合報／ 主筆室
綠委提「排黑」修法草案中，將選罷法中要求選舉公報要列入「學歷」的項目刪除，提案立法說明更主張，「選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷」。 圖／翻攝自立法院文書
綠委提「排黑」修法草案中，將選罷法中要求選舉公報要列入「學歷」的項目刪除，提案立法說明更主張，「選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷」。 圖／翻攝自立法院文書

九合一選舉落幕，民進黨立院黨團提議修選罷法「排黑」，行政院、國民黨也提出各自版本。結果，不僅政院草案引發濫權爭議，綠委提出的草案更明白要求選舉公報要刪除「學歷」項目。民進黨口口聲聲要敗選檢討，結果竟是修改導致敗選的遊戲規則，還要偷渡比數位中介法還要過分的「深偽」條款，難道是嫌這次還敗得不夠慘？

大選結束，黑金議題成為焦點，行政院日前提出政院版「擴大排黑參選」修法草案，要排除有黑、金、槍、毒前科者參選公職。這本來是無可厚非，但草案中「偷渡」了數位中介法的概念，針對Deepfake（深偽）AI換臉技術將名人臉部移植到其他圖片，連蔡英文總統也深受其害，蔡說要修法，行政院馬上在草案中塞進了深偽條款。

只是政院手法粗糙，不思數位中介法對於下架資訊尚且要向法院聲請限制令，但仍遭強大民意反彈，草案竟直接省去法院把關這道手續，針對影音內容，只要警察機關鑑識認定屬深偽就得下架，如果不從可罰20萬到1000萬元。這種便宜行事的程序不僅跳過司法裁判，甚至連行政救濟的機會都沒有，簡直可稱數位中介法2.0版，未來朝野必將激烈攻防。    

比政院草案「偷渡」數位中介法更大膽的是，綠委們見這次選舉主要敗在論文門，折殺綠營明日之星前新竹市長林智堅，並引發選舉骨牌倒地潰敗效應，竟突發奇想提出草案要求刪除選舉公報的「學歷」的項目，理由是 「參選人之學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性，選舉公報實不應強制要求揭露候選人學歷」。

綠委提案刪除學歷項目及提具理由都讓人感好笑，最大笑點是被台北大學撤銷博士學位的民進黨立委蔡適應正是提案立委之一，絲毫不避諱，有如比賽輸了，就要求修改比賽規則，難道刪除學歷項目，選民就會忘記他被台北大學 撤銷博士學位的過往？相反的，這種突兀之舉，只會加深選民的印象而已。                        

再者，綠委主張「參選人之學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性」，照此邏輯，候選人的經歷、政見這些姿料也可以說和「代表人民意志，並無一定關聯性」，是否也沒有必要寫入選舉公報？如此一來，選舉公報還有存在的必要嗎？還好，綠委這個提案被藍委擋下暫緩列案，否則又要鬧出更大的笑話了。          

  

數位中介法 九合一選舉 行政院 民進黨 蔡英文

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