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中央災防會議 政院：持續強化長照機構防救災機制

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院副院長沈榮津。記者林伯東／攝影
行政院副院長沈榮津。記者林伯東／攝影

行政院副院長沈榮津今主持「中央災害防救委員會議」時，指示衛福部應會同地方政府共同強化長期照護機構的公共安全；交通部應持續精進地震分析技術發展，整合運用於防災工作；並期許經濟部與農委會等單位做好長期抗旱準備，全力穩定民生、產業及農業用水。

沈榮津今聽取強化長期照護機構整體防救災機制、地震前兆分析技術與預報機制、旱情分析及應處作為等報告。

針對衛福部「強化長期照護機構整體防救災機制推動進度」報告，沈榮津說，此案攸關弱勢族群的公共安全，請衛福部與內政部共同成立專案小組，每月列管追蹤機構的改善進度，並會同地方政府共同研議機構的管理、退場與配套機制，督促地方政府確保機構公共安全。

針對交通部「強化地震前兆分析技術與預報機制之發展」報告，沈榮津指出，該機制有助於地震的預測，請氣象局持續精進技術發展，突破現有資料分析與應用瓶頸，以期有效整合運用於地震防災工作。

沈榮津並指示經濟部持續監看水情，因應南部地區水情嚴峻，除強化水源利用與調度，確保公共用水系統穩定供水外，也請經濟部及國科會在不影響產業運作前提下，輔導產業自主節水5%，並做好長期抗旱準備，全力穩定民生、產業及農業用水。

此外，行政院災害防救專家諮詢委員會出版「災害防救之數位轉型」政策建議書，沈榮津表示，該建議書經行政院智慧國家推動小組討論，將納入「智慧國家方案」推動，請相關部會共同逐步落實。

地震 行政院 長期照護

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