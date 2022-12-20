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蔡總統：請美國國會好朋友繼續支持強化台灣安全議案

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午接見「美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）」訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接見「美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）」訪問團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接見「美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）」訪問團，她表示，台灣將繼續與美國及理念相近的夥伴共同合作，確保印太區域的穩定和繁榮，請美國國會的好朋友繼續支持各項強化台灣安全的議案；並盼透過「台美21世紀貿易倡議」和美國洽簽高標準的貿易協定，作為區域的良好示範。她也請訪團議員持續支持台灣參與「印太經濟架構（IPEF）」，台灣有信心能為區域經貿發展做出更多貢獻。

蔡總統表示，匡希恆早年曾經在台灣傳教，和台灣淵源很深，也非常歡迎眾議員米勒米克絲（Mariannette Miller-Meeks）、歐文斯（Burgess Owens）、朴銀珠（Michelle Steel）第一次來台訪問。在聖誕節前夕專程來訪，以行動展現對台灣的支持，她要代表台灣人民表達誠摯感謝，也預祝佳節愉快。

蔡總統說，最近美國眾議院和參議院陸續通過支持台灣軍購的「國防授權法案」。不論是對法案的支持或是公開聲援，都實現對台灣的安全承諾，協助台灣守護民主。

蔡總統指出，面對全球威權主義擴張，台灣將繼續與美國及理念相近的夥伴共同合作，確保印太區域的穩定和繁榮，也請美國國會的好朋友繼續支持各項強化台灣安全的議案。

蔡總統說，她知道訪團議員非常關注能源及氣候變遷議題，也非常感謝支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」。這幾年來，台灣一直在加速再生能源的發展進度。為了落實2050淨零排放目標，在今年3月已經公布路徑圖，預計年底也會提出「12項關鍵戰略」具體行動方案。

蔡總統表示，台灣和美國在這兩項重要議題上，有許多合作空間，期待和美國一起努力，協助區域國家強化因應氣候變遷的韌性，也共同推動再生能源的發展。

蔡總統指出，在經貿方面，上個月「台美21世紀貿易倡議」已經順利完成首輪會議。希望透過這個倡議和美國洽簽高標準的貿易協定，作為區域的良好示範。她也請訪團議員持續支持台灣參與「印太經濟架構」。有信心台灣能為區域的經貿發展做出更多貢獻。

匡希恆表示，他40年前曾來台傳教，當時與今日非常不同，適逢「中美共同防禦條約」終止，兩國外交關係轉變，也通過了「台灣關係法」，那對台美關係來說，雖然是非常艱困的時期，但台灣人民的熱情讓他十分感動。

匡希恆提到，當他初次到台灣時，台灣還不是一個民主國家，如今已發展成強健及蓬勃的民主體制，並經歷了7次總統直選，他也要恭喜總統。此行非常高興能夠代表美國國會傳達一個訊息，那就是台灣的繁榮是美國跨黨派、跨院際的議題，此行也是想要了解，美國在這方面能夠扮演什麼樣的角色。最後，他非常期待與蔡總統的對話，並代表訪問團再次感謝台灣的熱情接待。

美國 議員 蔡英文 國防授權法案

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