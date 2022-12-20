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獨／曾因貪汙遭判刑停職 竹市首屆市長給高虹安「這忠告」

網紅護理師遭威脅「不讓你安寧」報案再提離職 四叉貓笑：我贏了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2
圖擷自喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2

親綠網紅四叉貓（劉宇）日前在民眾黨新竹市長當選人高虹安遭北檢約談當天到場送海鮮粥給媒體，與四叉貓政治立場相左的護理師張喬瑜在臉書開罵「這種看熱鬧不讓社會安寧的人很王X蛋」，四叉貓則回擊「不讓你家安寧」，今天稍早張喬瑜表示已自請離職，希望四叉貓不要再影響到自己的家人與事業。

高虹安日前遭北檢約談，四叉貓到場「看熱鬧」並贈送媒體海鮮粥，網紅喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2」對此PO文痛斥「王X蛋」，引來四叉貓肉搜出張喬瑜丈夫經營的養護機構，寫道「希望妳老公今年十月開幕的XXXXXX按規定營業，要是被我知道有任何違規的行為，我會去檢舉到妳失業（笑）#不讓你家安寧。」

張喬瑜氣得到警局報案四叉貓恐嚇，針對部分網友人身攻擊「搞死他」也截圖存證，不排除提告。今天他再度發文控訴，四叉貓公布家人所經營的養護機構根本是企圖網路霸凌，甚至讓地標在Google地圖上的狀態變為「已歇業」。

張喬瑜在臉書PO出離職單：「所以我已經自請離職了，希望你有事衝著我來就好，不要去影響到那些精神科病人，他們需要穩定安靜休養病情的環境。謝謝四叉貓劉宇。」

四叉貓則回應：「既然張喬瑜主動離職，我就當我贏了先收手吧，等過幾天如果收到她告我的傳票，我會繼續挖大秘寶，望周知。」

四叉貓 網紅

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