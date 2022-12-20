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強調4年是全民議長 郭信良：籲政黨放下成見傾聽民意

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議長郭信良表示獲7大社團支持，會謙卑與人民站在一起。圖／台南市議會提供
台南市議長郭信良表示獲7大社團支持，會謙卑與人民站在一起。圖／台南市議會提供

台南市議長郭信良今天出示台南市商業會及南市守望相助巡守大隊理事長宋俊明等7大社團連署書，支持他連任台南市議會第4屆議長。郭信良表示，民眾希望有一個穩定、開放、傾聽人民心聲的議會，各個政黨有各自的立場，但都要去聽人民的聲音，不能脫離民意。

郭信良指出，他擔任議長3年多來，以全民議長自我期許，沒有一天敢鬆懈，因此議會與市府之間議事和諧，各項議案都能順利審議。此外，議會敞開大門，舉辦多元的親民活動，帶動台南觀光旅遊業，讓台南市政經並進，這都是民眾所樂見的。

郭信良說，台南市議會幾年來在透明度及清廉度都極力自我要求，也都有成效。例如2020年受到公民監督國會聯盟肯定，評比為全國地方議會透明度第一名；而且還從調查局商調人員到議會，協助把關招標流程，防制弊案。對台南市議會的用心轉變，市民鄉親看在心裡，才有今天7大社團的連署，希望他能繼續擔任議長。

郭信良強調，台南市民需要的是一個穩定的議會，一個有效率監督市政的議會，一個帶給人民福祉的議會，既然市民期待他繼續擔任議長，希望各政黨放下成見，考慮人民的感受。

對於民進黨議長參選人所說要讓議會回歸市民，郭信良回應，可能對方在3年多來從來沒有好好感受台南市議會的改變，其實這樣對所有的議會同仁是不公平的，這幾年來除了事事親力親為以外，一步一腳印服務人民，議會審查的議案數、議會功能的擴大與加強，都是前所未有，真正做到全民議長，讓議會成為全民的議會，這些行動是最佳的佐證，很感謝鄉親及各大社團的鼓勵與肯定。

7大社團為台南市商業會及南市守望相助巡守大隊理事長宋俊明台南市商業會及臺南市守望相助巡守大隊理事長宋俊明、台南市總工會理事長陳水林、台南市職業工會總工會理事長黃江福、台南市大台南不動產開發商業同業公會理事長胡炳昆、台南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志及台南市義勇消防總隊總隊長黃崇銘。

台南 郭信良 民進黨

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