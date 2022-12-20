網質疑政府誤讀中方函文 王必勝:被提早1年是事實

我國輸銷中國大陸食品遭禁，政府批評中國此舉是針對台，從時限到要求所有食品填具配方等，都形成嚴重的貿易障礙。不過又有臉書網友質疑，中國所指為「食品原料來自日本十縣的公司」要完成註冊，未使用則補聲明，根本是「馮京當馬涼」。對此，衛福部次長王必勝表示，該質疑並無根據，「中國提早台灣註冊期限一年千真萬確」。

臉書農業粉絲專頁「Linbay好油」版主林裕紘日前貼文表示，衛福部、經濟部、農委會在十二月十四日登廣告說大陸歧視台灣，申請期限少他國一年。其中，經濟部說，大陸對於台灣歧視性的貿易待遇，除了其他國家的申請期限是到二○二三年六月卅日，台灣則到今年六月卅日，比其他國家的期限少一年，對於遭暫停進口的業者，也沒說明任何理由，業者無從補件。

該粉專指出，實際上，經濟部自己的圖片就有文字說明，內容是「請你方採取有效措施，確保輸大陸食品不得含有來自日本福島、宮城、千葉、茨城、櫪木、群馬、長野、琦玉、新潟（大米除外）、東京都等十個縣（都）的原料／配料成分。對已在大陸註冊的輸大陸食品企業，必須於二○二二年六月卅日前完善有關註冊訊息，提供產品原料／調配來源地等訊息」。

對此，食藥署署長吳秀梅先前表示，該信息是中國大陸於今年3月9日來信通知的內容，內容說明很多也交代很多事情，只是時限剛好是放在中國要求台灣要針對沒有含有日本10縣（都）的文字中，要求產地證明的部分，也只是中方要求的其中一項。

吳秀梅當時強調，信件來函後，食藥署馬上去函詢問，食品註冊時限原本不是列在2023年的6月30日，中方對口也再次回信告知，台灣的時限就是在2022年的6月30日。

王必勝今則表示，台灣所接到的訊息即為「所有產品都提早1年」，不清楚網友指控的「只使用日本食品才要」的根據從何而來；並強調，從頭到尾就是被中國針對性的提早了1年時間，這才是千真萬確的事實。至於中國來函的原始文件，王必勝表示會再向食藥署詢問。