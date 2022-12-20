批特別預算撒幣 藍曝審計部檢討：千億花完績效沒出來

國民黨立法院黨團今舉行記者會批評，從蔡英文總統上任以來，每年都編列特別預算，總金額高達2兆1170億元，敗壞財政紀律且債留子孫。國民黨團總召曾銘宗表示，根據審計部審計前瞻特別預算第1期和第2期的報告，都說無實際達成數據，換言之「錢花完，連成效數據都沒有」，對於預算有沒有形成前瞻效益，行政院什麼都沒提出。

曾銘宗指出，蔡政府從106年開始，每年都提出特別預算，目前為止共提出12項特別預算。其中106年有2項、107年2項、108年1項、109年3項、110年3項，112年度還有一項特別預算在審議當中，把特別算常態化，不但違反「預算法」第83條規定，總額更高達2兆1170億元，敗壞國家財政。

曾銘宗表示，其中前瞻特別預算總共編列8400億元，過去已經編列7700億元，根據審計部審計前瞻特別預算第1期1070億元績效檢討報告指出，「尚無實際達成情形之相關數據資料。」

換言之，1070億元花完就花完，連成效數據都沒有，而前瞻第2期高達2229億元的成效檢討報告也指出，「亦未說明各項可量化經濟未達預期目標之原因，未盡周妥，函請行政院督導改善。」錢花完了，沒有實際績效數字，有沒有形成前瞻效益？行政院甚麼都沒提出。

國民黨立委費鴻泰則表示，總預算加上特別預算舉債1年的未償餘額，依法不得超過佔前3年的國內GDP上限40.6%，110年度佔比32.6%、111年度佔比32.0%、112年度31.0%，根據主計總處預估明年GDP為2.75%，甚至還會再低，相對中央政府舉債額度，將會逼近舉債上限。

費鴻泰指出，且蔡英文總統上任以來，每年中央政府總預算從第一年的1兆9千多萬元開始逐年增加，111年度政府總預算編2兆2500億元，112年度增加到2兆7千多億元，除非國家正處戰爭狀態，否則沒有任何一個家的總預算，增加比例這麼高，蔡英文總統在任期最後兩年「是打算掏空國庫？還是把台灣掏空？」

國民黨立委吳怡玎也表示，特別預算依法是用在國防緊急設施或戰爭，或是經濟變故或重大災變，政府除有違反「預算法」將特別預算常態化的疑慮，更是亂花錢，例如當初前瞻特別預算中的軌道預算，匡列了非常多預算，後來發現無法在114年度消化完畢，就直接縮減軌道預算。

吳怡玎進一步分析，高鐵延伸屏東案花費8千多萬元進行評估，結果竟規劃一條穿越石化廠的防爆區路線，而政府要用前瞻4.0推動雙語教育，大部分教育部已在進行，國發會還要花5.4億元籌設行政法人推動國家雙語教育，疊床架屋，真正需要前瞻的能源問題、少子化問題，政府僅分別編列1%和4%，完全看不到所謂前瞻的概念。

吳怡玎也批評，行政院常先匡列一大筆錢，各部再來分配該怎麼花錢，例如農委會編預算辦炒飯比賽，本該在公務預算中編列，卻用在特別預算，內政部移民署想要換購軟體，苦無公務預算，剛好有紓困振興特別預算，改個科目、名目，軟體就換置完成。

吳怡玎諷刺，蔡政府到底懂不懂什麼是特別預算？現在特別預算一點都不特別，唯一特別的是「民進黨特別會撒錢」。