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影／林右昌今拍畢業照 被問蘇鄭配回「沒聽說」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
被問到蘇鄭配？林右昌：這個問題無法回答、沒聽說。記者游明煌／攝影
被問到蘇鄭配？林右昌：這個問題無法回答、沒聽說。記者游明煌／攝影

立法院會期結束後內閣將改組，外傳行政院長蘇貞昌仍有強烈意願留任，桃園市長鄭文燦則可能出任副閣揆。對於蘇鄭配，基隆市長林右昌今天被問到時表示，沒有聽說，這個問題他無法回答，至於是否入閣任交通部長，他只說，卸任後最想回家睡覺。

林右昌任內最後一次市務會報今天上午如期進行，各局處首長都參加，討論多項市政建設及議案，大家一起合影拍照，顯得離情依依。

今天被問到蘇鄭配時表示，他沒有聽說，這個問題他無法回答。

林右昌感謝所有局處首長堅持到最後一刻，很正常，該做什麼事就做什麼事，堅持到最後一分鐘，任期剩下幾天，需要做一處置的業務會做一些收尾。

林右昌說，基隆塔已經完工，周五下午會邀地方人士開箱，在卸任之前帶大家去看一下，壯觀的景像將是基隆未來新地標，這將是基隆人的驕傲。

媒體詢問是否入閣任交通部長、卸任後最想做的事及人生規畫？林右昌說，卸任第一件事最想回家睡覺。

被問到蘇鄭配？林右昌：這個問題無法回答、沒聽說。記者游明煌／攝影
被問到蘇鄭配？林右昌：這個問題無法回答、沒聽說。記者游明煌／攝影

林右昌 交通部長 蘇貞昌 鄭文燦

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