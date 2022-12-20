影／林右昌今拍畢業照 被問蘇鄭配回「沒聽說」

立法院會期結束後內閣將改組，外傳行政院長蘇貞昌仍有強烈意願留任，桃園市長鄭文燦則可能出任副閣揆。對於蘇鄭配，基隆市長林右昌今天被問到時表示，沒有聽說，這個問題他無法回答，至於是否入閣任交通部長，他只說，卸任後最想回家睡覺。

林右昌任內最後一次市務會報今天上午如期進行，各局處首長都參加，討論多項市政建設及議案，大家一起合影拍照，顯得離情依依。

今天被問到蘇鄭配時表示，他沒有聽說，這個問題他無法回答。

林右昌感謝所有局處首長堅持到最後一刻，很正常，該做什麼事就做什麼事，堅持到最後一分鐘，任期剩下幾天，需要做一處置的業務會做一些收尾。

林右昌說，基隆塔已經完工，周五下午會邀地方人士開箱，在卸任之前帶大家去看一下，壯觀的景像將是基隆未來新地標，這將是基隆人的驕傲。