王鴻薇提出還稅於民？ 吳怡農：看到政見才能評論

台北市第三選區立委補選，民進黨參選人吳怡農今舉辦政見記者會，同時間國民黨參選人王鴻薇也開政見發表會，提出「還稅於民」政見。吳怡農說，必須看到對手政見後才能比較公允的評論。更不忘提及，他從參選第一天就聽到了無數的謾罵及口水，多數選民期待的是認真對待立委這份工作，相信多數社會大眾是期待選舉回到政見主張。

吳怡農今日舉辦「韌性社會強化消防救災能量」記者會，會後接受聯訪，他說，他從參選第一天就聽到了無數的謾罵及口水，大家聽了這麼多口水或許已經感到不耐煩、有點厭倦，多數選民期待的是認真對待立委這份工作，相信多數社會大眾是期待選舉回到政見主張，他選擇不跟對手噴口水、不謾罵對手，提出具體政見，其他選舉操作可以少一點點。

媒體問及怎麼看王鴻薇今天提出「還稅於民」政見？吳怡農表示，他還沒看到對手的政見，必須看到對手政見後才能比較公允的評論，據他所知，雙方記者會是同時開始的，希望媒體還有電視機前的觀眾都看到，自從他投入選舉以來，給各位非常明確的承諾，正向選舉是他持續的堅持。

吳怡農說，他想透過自己的記者會告訴大家，未來問政的方向以及對於影響國家安全、國家競爭力的具體主張，每周都在開記者會，今天是第四場，希望大家看到的是一位認真看待立委職責的候選人，認真對待民主文化、認真重視、堅持正向選舉的候選人。

另外，郭正亮於節目「大新聞大爆卦」中分析，蘇貞昌如果繼續組閣，民進黨2024就完蛋了，指民進黨嘉義市長候選人李俊俋都敗得像山崩一樣，吳怡農一定更慘。

吳怡農說，郭正亮對這場選舉有評論跟發言，「說好聽一點是完全不了解狀況，雖然他從來沒有來求證，說難聽一點直接是在造謠了」，郭正亮過去這段時間曾經在媒體在政論節目上面說過他的團隊許多人離開。

吳怡農說，這對團隊來說，是一個非常大的一條新聞，「我們聽到之後都彼此互問到底是誰離開了」，郭正亮也曾經說過，我們的團隊跟中央沒有任何的溝通管道，可是今天的主持人正是黨中央發言人黃彩玲，且在街頭巷尾每場演講場都是議員們協助籌辦，北市地方黨部幫忙租借場地、準備燈光、音響，所有政策主張也跟黨中央有密切協調溝通，「畢竟我也是民進黨所徵召提名的立委候選人」。