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我將設駐蒙特婁辦事處 外交部：有助台、加交流合作

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部今表示，我國政府將在加拿大魁北克省設立「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」，有助於台、加交流合作。圖／取自外交部直播頻道
外交部今表示，我國政府將在加拿大魁北克省設立「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」，有助於台、加交流合作。圖／取自外交部直播頻道

外交部今表示，由於台灣與加拿大在經貿、科技、供應鏈、文教及原住民等多領域交往日益緊密，我國政府經妥善研議後決定，將在加拿大魁北克省蒙特婁市(Montréal)設立「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」，促進台、加交流合作。

外交部發言人歐江安指出，目前正進行各項籌備駐蒙特婁辦事處的工作，蒙特婁市為魁北克省第一大城、加拿大第二大城，為加拿大及北美地區法語重鎮，亦是加拿大著名的科技產業聚落，在電動車及人工智慧等領域極具合作空間，同時也是「國際民航組織」(ICAO)總部所在地。美、日、英、法等多數國家均在蒙特婁市設有據點。

歐江安也表示， 加拿大政府近期發布全方位的戰略報告，將深化與印太區域夥伴的多元合作關係，並特別指出將提升與台灣的經濟及人民與人民連結，增進加拿大與台灣的科學、技術及創新夥伴關係，我國在蒙特婁新設據點，將有助台加雙方未來進一步的合作與交流。

歐江安指出，「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」未來將與我駐加三處共同努力，為僑胞提供更優質服務，在既有的良好基礎上，持續深化台加互惠互利的多領域合作關係，增進台加人民間的友誼，共同為印太地區的繁榮而努力。

加拿大

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