蔡啟芳建議蔡英文當太上皇　綠委：應讓蔡易餘好好發揮

民進黨在九合一選舉慘敗，黨內檢討聲浪不斷，立委蔡易餘父親、前立委蔡啟芳昨天在臉書開炮，建議蔡英文總統當太上皇「每天遊山玩水即可」，把所有政務與內閣人事，交由新主席處置。民進黨立委趙天麟今天表示，蔡易餘是黨內青壯世代的立委，讓蔡易餘參與提出共同檢討報告，會比大前輩所提的話有意義一些。

蔡啟芳表示，民進黨大敗，檢討原因，有這麼容易嗎？該檢討的沒有人敢說，大多沒有什麼高見，建議請蔡總統就當太上皇，每天遊山玩水即可，把所有的政務與內閣人事，就交由新主席來處置，這樣可能2024年之大位當可一搏。

趙天麟今天在立法院受訪表示，蔡啟芳是黨內前輩，但已經不問政事已久，應該好好頤養天年，蔡啟芳現在該做的，就像他建議總統的做法，好好走走看看，把身體好比較重要。

趙天麟說，蔡易餘和我們在同個戰隊上面，大前輩應該讓蔡易餘好好發揮，甚至參與檢討共同提出報告，比起大前輩所提的話有意義一些。

對於蔡啟芳稱，民進黨內沒人敢開檢討第一槍，趙天麟笑稱，黨內檢討已經開好幾槍，包括府院黨改造、內閣是否大改組等，內部檢討沒有在客氣，蔡啟芳的發言尊重，但並沒有黨內沒人敢檢討的問題。