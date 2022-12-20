恐成林智堅2.0？ 吳怡農：各界看法都虛心接受

台北市第三選區立委補選，民進黨徵召吳怡農參選、國民黨則指派王鴻薇出戰，而TPOC台灣議題研究中心19日公布最新好感度。媒體問及，好感度驟降是否擔心成為「林智堅2.0」？他說，各界看法他都虛心接受。

吳怡農今日舉辦「韌性社會強化消防救災能量」記者會，會後接受聯訪，他說，各界看法他都虛心接受，除了今天政見發表，他很認真看待面對面對選民交代，這對他是很重要的功課，並預告會在12月25日舉辦第一場選民頭家發問，有問必答，讓大家一對一面對選民。

吳怡農表示，黨中央持續有參考各界民調，但這些民調沒有公開的規畫，媒體民調也很清楚，每個數據都是他參考的依據，最重要是1月8日大家要出來投票 給正向選舉最大鼓勵和加持。

吳怡農表示，其實很開心對手早上開了政見發表，他很期待民主競爭可以回到議題政見的主張，過去他看到的是對手有機會就噴口水和謾罵，但沒辦法約束對手，只能約束自己、堅持堅持態度。

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