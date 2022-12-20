快訊

民進黨敗選檢討「錯不在我」 挨批「2024大選要一路玩到掛？」

小米為4字傳裁員逾5千人！員工曝：遣散費比年終更優…一文看小米怎麼了

夫瞞兩段婚騙交往 還想「一日雙婚」 她出招成功撤銷婚姻

恐成林智堅2.0？ 吳怡農：各界看法都虛心接受

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
民進黨台北市立委參選人吳怡農舉行「韌性社會強化消防救災能量」記者會。記者杜建重／攝影
民進黨台北市立委參選人吳怡農舉行「韌性社會強化消防救災能量」記者會。記者杜建重／攝影

台北市第三選區立委補選，民進黨徵召吳怡農參選、國民黨則指派王鴻薇出戰，而TPOC台灣議題研究中心19日公布最新好感度。媒體問及，好感度驟降是否擔心成為「林智堅2.0」？他說，各界看法他都虛心接受。

吳怡農今日舉辦「韌性社會強化消防救災能量」記者會，會後接受聯訪，他說，各界看法他都虛心接受，除了今天政見發表，他很認真看待面對面對選民交代，這對他是很重要的功課，並預告會在12月25日舉辦第一場選民頭家發問，有問必答，讓大家一對一面對選民。

吳怡農表示，黨中央持續有參考各界民調，但這些民調沒有公開的規畫，媒體民調也很清楚，每個數據都是他參考的依據，最重要是1月8日大家要出來投票 給正向選舉最大鼓勵和加持。

吳怡農表示，其實很開心對手早上開了政見發表，他很期待民主競爭可以回到議題政見的主張，過去他看到的是對手有機會就噴口水和謾罵，但沒辦法約束對手，只能約束自己、堅持堅持態度。

吳怡農 民調 林智堅

延伸閱讀

影／吳怡農質疑監督非政見 王鴻薇批：找藉口迴避辯論

影／整合消防能量 吳怡農：不能全部交由地方政府承擔

吳怡農質疑沒政見 王鴻薇今公布政見主張「還稅於民」

嘉義市綠落敗因側翼無參戰？ 吳怡農：現任者都有優勢

相關新聞

8年113位正副首長出逃？柯文哲：跟其他縣市比還好

台北市長柯文哲任期倒數不到一周，今天主持北市府副市長、一級機關首長總辭，被問及過去8年執政共有113位正副首長相繼離去，...

最新民調：53.2%同意內閣應該總辭、蔡總統聲望創新低

財團法人台灣民意基金會今天發布最新民調，主題是「2022 選後台灣政局與兩岸關係」。結果顯示，關於2022選後內閣總辭問...

新總館出問題 張善政小內閣卻選這人 詹江村：讓我嚇一跳

桃園市長當選人張善政昨天公布小內閣名單，其中文化局長一職，由台北市文化基金會前副執行長、大霹靂國際整合行銷公司總經理邱正...

許淑華新團隊微調5人 水利署前署長王瑞德任南投副縣長

南投縣長當選人許淑華今天公布第一波縣府人事名單，包括副縣長王瑞德、新聞及行政處長蔡明志、工務處長簡青松、地政處長林琦瑜、...

我將設駐蒙特婁辦事處 外交部：有助台、加交流合作

外交部今表示，由於台灣與加拿大在經貿、科技、供應鏈、文教及原住民等多領域交往日益緊密，我國政府經妥善研議後決定，將在加拿...

王鴻薇提出還稅於民？ 吳怡農：看到政見才能評論

台北市第三選區立委補選，民進黨參選人吳怡農今舉辦政見記者會，同時間國民黨參選人王鴻薇也開政見發表會，提出「還稅於民」政見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。