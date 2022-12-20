接見歐洲議會國貿委員會代表團 蔡英文：盼加速推動BIA

蔡英文總統今天接見歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團，她致詞時表示，期待雙方能加強經貿交流、供應鏈安全，並且加速推動台歐盟雙邊投資協定（BIA）的進程。

蔡總統表示，這次是歐洲議會國貿委員會第一次派官方代表團來訪問台灣，這對雙邊關係發展以及經貿交流都具有深遠意義。近年來歐洲議會愈來愈關注台灣議題，在訪問團團長阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）以及歐洲議員支持下，從今年1月至今，歐洲議會與所屬相關委員會已經通過10項友台決議案。

蔡總統指出，其中，包括支持台灣國際參與、關切台海和平穩定，也敦促歐盟和台灣針對綠色科技跟數位經濟的合作，展開結構性對話。

蔡總統說，藉著今天的機會，她要代表台灣人民向議員們表達最誠摯感謝，台灣和歐盟是理念相近的夥伴，不僅共享民主自由的價值，也共同守護生活方式。這幾年來，台灣和歐盟在各領域的交流都有顯著的進展，尤其歐盟近期所執行的綠色新政和數位轉型計畫，和政府所推動的淨零轉型以及6大核心戰略產業在方向上不謀而合。

蔡總統強調，此時此刻，面對全球威權主義持續擴張，台灣有能力也有意願跟國際民主陣線夥伴加強合作，因此，她在今年初提出強化歐洲鏈結計畫，期待台灣和歐盟進一步的深化夥伴關係，一起來建立具有韌性的民主同盟陣線。她表示，台灣和歐盟是彼此重要、可信賴的經貿夥伴，去年雙邊貿易額在國際疫情逆勢中成長了32%。

蔡總統表示，期待雙方能加強經貿交流、供應鏈安全，並且加速推動台歐盟雙邊投資協定（BIA）的進程，讓雙方的企業更有信心擴大投資，她也相信透過推動科技、綠能、醫療衛生等跨領域的合作，能為雙方的人民創造更多福祉。