檢察官當竹市副市長 蔡清祥表態祝福 澄清外界這個誤解

新竹市長當選人高虹安昨天公布高檢署檢察官蔡麗清出任副市長，由於高虹安本身助理費案才60萬交保，法務部長蔡清祥說，蔡麗清原是二審檢察官，對新竹市有關的弊案，都沒有參與、接觸，未來蔡麗清「只能用她的專業，對案件不會得到其他的消息」。

蔡清祥今天到嘉義市，見證舊嘉義監獄與日本網走監獄博物館簽訂「推動友好交流協定」，受訪被問及蔡麗清「被挖角」，首度回應此事，表示「她有自己人生規畫，予以祝福」。

蔡清祥也說，檢察官都非常優秀，各界都要來挖角，不過檢察官的培育也需要大家一起支持，讓檢察官這個社會安定、追訴犯罪的人才庫，不管是在檢察機關，或者各行各業，為整個社會人民做服務。

至於高虹安正被偵辦助理費案，外界也推測找蔡麗清入團隊，是有意調查前任是否涉弊；蔡清祥說，蔡麗清是二審檢察官，新竹市有關弊案都是一審檢察官偵辦，她並沒有參與，也都沒有接觸，外界有誤傳，必須澄清一下，至於未來蔡麗清的副市長工作，因已離開檢察機關，處理上只能用她的專業，對於案件不會對得到其他消息。

商品推薦