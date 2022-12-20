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基隆副議長林沛祥宣布退出不選連任：顧全大局

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
現任基隆副議長宣布退出副議長連任，林沛祥：顧全大局。圖／林沛祥辦公室提供
現任基隆副議長宣布退出副議長連任，林沛祥：顧全大局。圖／林沛祥辦公室提供

基隆市國民黨現任副議長林沛祥今天在臉書宣布，退出這次市議會副議長選舉，不再尋求連任，他說，為顧全大局，願意讓更有能力與實力的人選來擔綱副議長的職位。

國民黨基隆市議長、副議長今、明天兩天將在黨部進行黨內假投票，登記議長提名的有現任議長蔡旺璉、議員呂美玲；副議長則有議員何淑萍，現任副議長林沛祥沒有登記，引人揣測。

林沛祥今天中午在臉書宣布，宣布退出這次第20屆市議會副議長選舉，不再尋求連任。

他說，這次市長選舉國民黨雖然勝選了，但是議員席次卻退後許多，基於泛民進黨等同13席，且據聞林右昌市長也正積極整合跨黨合作，希望促成民進黨能取得正、副議長的職位；在兩方實力相當的情況下，他們必須更加團結才有機會勝選。

林沛祥說，為顧全大局，他願意讓更有能力與實力的人選來擔綱副議長的職位，同時讓優秀人才發揮長才，使得基隆市議會能夠更加進步，發揮監督及輔助市政的功能。所以他宣布退出這次第20屆基隆市議會副議長選舉，不再尋求連任。

林沛祥表示，自從2018年12月25日上任以來，他一向秉持的敬業的精神及態度，誓言把議員做好，也盡心完成副議長的職責；這4年間，承蒙蔡議長指導與照顧，他在議員與副議長的角色當中，都學習成長很多。

直至今日，林沛祥說，他仍然不忘初衷，雖然市議員與副議長的職分，但也同時是一名教師，他生於基隆、長於基隆，在他心中最深的期待，就是希望能為基隆扶植更多青年世代，並立志使基隆的交通和產業有更長足的發展和進步；這樣的心願，一直沒有改變。

基隆 議員

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