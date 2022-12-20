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綠營敗選檢討未及蔡英文 鄭文燦：檢討無上限納府院黨

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左三）與三立董事長張榮華（左四）主持三立影城開發案首期水土保持動土典禮。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）與三立董事長張榮華（左四）主持三立影城開發案首期水土保持動土典禮。記者曾增勳／攝影

民進黨前立委蔡啟芳臉書指民進黨敗選檢討沒有檢討到蔡英文總統，對此，桃園市長鄭文燦今天上午表示，黨內檢討的議題沒有上限，府院黨都是納為檢討的範圍。

三立集團2019年傳以26億多元收購桃園市楊梅區埔心牧場40公頃土地，打造三立影城計畫，今天上午舉辦三立影城開發案首期計畫水土保持工程開工動土典禮，鄭文燦出席動工儀式，受訪作上述表示。

鄭文燦表示，黨內檢討的議題沒有上限，執政表現、政策好壞，各式各樣的議題都可以檢討，檢討小組提出的檢討問題30幾個，包括府院黨都是納為檢討範圍，民進黨是一個會面對問題、會勇於反省、大開大放的政黨，每個檢討議題都是非常開放的，這一點請大家放心。

針對蔡啟芳建議應該把人事和政務權交給新任黨主席，2024大位才有機會一搏，鄭文燦表示，黨跟政有一定的分際，我們會把握這個分際。

桃園市長鄭文燦（中）針對黨內質疑檢討未及蔡總統，回應檢討擴及府院黨。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）針對黨內質疑檢討未及蔡總統，回應檢討擴及府院黨。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 民進黨 桃園市長

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