綠營敗選檢討未及蔡英文 鄭文燦：檢討無上限納府院黨

民進黨前立委蔡啟芳臉書指民進黨敗選檢討沒有檢討到蔡英文總統，對此，桃園市長鄭文燦今天上午表示，黨內檢討的議題沒有上限，府院黨都是納為檢討的範圍。

三立集團2019年傳以26億多元收購桃園市楊梅區埔心牧場40公頃土地，打造三立影城計畫，今天上午舉辦三立影城開發案首期計畫水土保持工程開工動土典禮，鄭文燦出席動工儀式，受訪作上述表示。

鄭文燦表示，黨內檢討的議題沒有上限，執政表現、政策好壞，各式各樣的議題都可以檢討，檢討小組提出的檢討問題30幾個，包括府院黨都是納為檢討範圍，民進黨是一個會面對問題、會勇於反省、大開大放的政黨，每個檢討議題都是非常開放的，這一點請大家放心。