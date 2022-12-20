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時力批排黑條款違憲煙霧彈 主張犯罪紀錄登載選舉公報

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委王婉諭（左起）、邱顯智、陳椒華上午在立法院黨團舉行「拒絕黑金勢力涉入政治，排黑條款不是萬靈藥」記者會，抨擊立法不是為了轉移焦點。記者曾學仁／攝影
時代力量立委王婉諭（左起）、邱顯智、陳椒華上午在立法院黨團舉行「拒絕黑金勢力涉入政治，排黑條款不是萬靈藥」記者會，抨擊立法不是為了轉移焦點。記者曾學仁／攝影

行政院會日前通過選罷法等修正草案，明定國安犯罪、「黑金槍毒」重大犯罪、賄選及重罪重刑4類犯罪者，不得登記為候選人，時代力量立法院黨團副總召陳椒華今天說，時力主張將候選人涉犯全部或合理篩選的刑事案件犯罪紀錄，登載在選舉公報上，作為選民投票的參考依據。

時代力量立法院黨團上午舉行「拒絕黑金勢力涉入政治，排黑條款不是萬靈藥」記者會，表態支持將黑金權勢掃除於政治場域之外，但就目前提出的「排黑條款」打擊黑金干涉政治的實際效果、該草案的合憲性以及有什麼其他可行措施，說明時力黨團的立場和觀點。

陳椒華強調，公開透明是清廉政治的基礎，政府應該透過資訊公開，協助選民選賢與能，達到同樣促進清廉政治的效果。

陳椒華說明，時力主張應將候選人涉犯全部或合理篩選的刑事案件犯罪紀錄，登載在選舉公報上，透過登載前科，彰顯選舉公報傳遞「正確資訊」的核心宗旨與實質意義，作為選民投票的參考依據。

時力黨團幹事長王婉諭指出，反對黑金勢力涉入政治，時代力量絕對是最支持、執行最徹底的政黨，正是因為如此，時力質疑現在藍綠分別提出的排黑條款，根本就是假藉修法的名義，轉移社會關注的焦點。

王婉諭表示，黑金政治之所以難以改變，往往在於黑金勢力與政黨或政治人物的關係，並不止於表層的合作或提名而已，很多地方黑金勢力找背景乾淨的親信或親人參選，實際上只是換湯不換藥，又或者這些勢力乾脆直接找上當選者，透過各種影響力來滲透政治運作。

王婉諭認為，即使在這樣的前提之下通過修法，讓黑金勢力無法在「名目上」參與競選，還是無法真正杜絕黑金勢力透過代理人、白手套參選，所謂的候選人最後只會淪為傀儡，讓這些黑金可以躲在背後繼續操縱，這樣的規定可能輕易被規避、無法執行，一點用處都沒有。

時力黨團總召邱顯智說明，選罷法排黑條款最大的爭議點，就是可能違反憲法保障人民的參政權，以行政院的版本為例，只要涉及黑、毒、槍、洗錢、貪污或國安法等有罪確定，無論情節輕重或是犯罪樣態差異，不論免刑或緩刑，一律剝奪終身參選公職的權利。

邱顯智認為，不讓曾犯黑毒槍等罪的人參選，不代表就能排除黑金政治，黑道只要透過代理人和白手套，私下利益輸送，照樣可以影響政治，在法律能達到的效果非常有限的情況下，如今卻採取不分青紅皂白，一律終身剝奪被選舉權的手段，顯然不符合比例原則。

邱顯智強調，要讓黑金退出政治，絕對是台灣人民的期盼，也是時力黨團在國會最優先的工作之一，但是立法仍須合乎憲法、合乎比例原則及平等原則的要求，而不是政府為了轉移民眾焦點、紓解社會壓力，急忙忙推出一個有高度違憲疑慮的法案，丟出問題一大堆的煙霧彈。

時代力量 邱顯智

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