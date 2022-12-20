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8年113位正副首長出逃？柯文哲：跟其他縣市比還好
台北市長柯文哲任期倒數不到一周，今天主持北市府副市長、一級機關首長總辭，被問及過去8年執政共有113位正副首長相繼離去，他回應說，自己一開始是政治素人，所以第一任有磨合的問題，當第二任後，首長就很少更換。
對於兩任任期有113位正副首長離開北市府，柯文哲今天受訪表示，他剛剛翻了一下，這8年當中，北市府退休的、轉往中央任職的、府內升官調職的都有，這種數字(首長離開人數)，他認為，跟其他縣市比較，他看是還好。
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