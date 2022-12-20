新總館出問題 張善政小內閣卻選這人 詹江村：讓我嚇一跳

桃園市長當選人張善政昨天公布小內閣名單，其中文化局長一職，由台北市文化基金會前副執行長、大霹靂國際整合行銷公司總經理邱正生擔任。這項人事卻引發國民黨桃園市議員詹江村質疑，桃園市立圖書館新總館問題重重，邱正生曾身為新總圖原始營運商的董事，卻躍升成新總圖主管機關的上司，讓他驚嚇又傻眼。張善政團隊今上午尚未回應。

對於邱正生出任文化局長，張善政昨表示，邱推展霹靂布袋戲國際化有非常多貢獻，在文化創意和推展NFT方面有相當著墨，是非常合適的人選，相信能幫助文創產業創新。

但日前開始試營運的桃園新總圖，工程問題屢屢引發關注。詹江村指出，根據新總圖營運商「富晟國際開發股份有限公司」一份董事名單，邱正生就名列其中，持有股份為220萬。

詹江村表示，邱正生曾經身為新總圖的原始營運商，竟受聘進入張善政團隊，成為新總圖的直屬上級單位，等於是從球員躍升總裁判；他作為議員監督新總圖這麼長一段時間，營運商董事卻成為未來的文化局長，「我當然會嚇一跳。」

詹江村透露，在他質疑後，張善政隨即透過簡訊，表明邱正生已經跟總圖沒關係，也願意陪同邱親自說明總圖細節；邱也向他表示，8月時已經退出新總圖營運。