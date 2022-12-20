內閣改組蘇揆動向受關注 蘇巧慧：做好工作去留非重點

民進黨在九合一選舉慘敗，內閣預計明年1月改組，傳出行政院長蘇貞昌可能下台，國安會秘書長顧立雄擔任閣揆呼聲高。民進黨立委、蘇貞昌女兒蘇巧慧今天表示，選舉結果政府跟民進黨要回應，不影響施政腳步，內閣人選取決於總統。不過，另一名民進黨立委認為，蘇貞昌續任閣揆機會大，但閣員將會面臨大幅度改組，桃園市長鄭文燦出任行政院副院長機會高。

九合一慘敗後，蘇貞昌第一時間請辭閣揆獲慰留，預計立法院本會期結束後，全面檢討內閣人事。民進黨內頻有要求內閣全面改組聲浪，蘇貞昌去留備受矚目。

蘇巧慧表示，內閣人選取決於總統，當一天和尚敲一天鐘，蘇貞昌依舊出席活動，做好自己的工作，去留不是重點。

蘇巧慧說，蘇常說，如果大家有好的人選，樂意幫大家選推薦信，但院長工作就是把國家顧好，讓人民有更好生活就是他的責任。

一名民進黨立委分析，蘇貞昌續留閣揆機會大，主要是穩住政局，但內閣成員勢必要大改組，以回應民應，同時有多位民進黨縣市首長將卸任，是延攬入閣的時機，像是基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安等人，等閣揆人選確定後，就會進行內閣改組安排。