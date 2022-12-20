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許淑華新團隊微調5人 水利署前署長王瑞德任南投副縣長

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣副縣長由經濟部水利署前署長王瑞德擔任。圖／許淑華競選總部提供
南投縣副縣長由經濟部水利署前署長王瑞德擔任。圖／許淑華競選總部提供

南投縣長當選人許淑華今天公布第一波縣府人事名單，包括副縣長王瑞德、新聞及行政處長蔡明志、工務處長簡青松、地政處長林琦瑜、計畫處長邱紹偉等5人，其餘局處長沿用。 許淑華強調，人事考慮以穩定內部運作為主，辦好第二選區立委補選選務工作。

新任副縣長王瑞德曾任經濟部水利署長，從基層做起，歷任組長、局長、副總工程司、總工程司等職務，熟悉公務系統及各項工程建設。

許淑華說，她擔任立委期間和王瑞德有多次接觸、合作，王瑞德是南投在地人，相信在他的協助下，南投縣各項公務均能順利推展。

新任新聞及行政處處長蔡明志是許淑華立委國會辦公室主任，蔡明志在公務之餘，擔任銘傳大學法律系及台灣警察專科學校兼任助理教授，長期輔佐許淑華問政服務，加上學術專業背景，擔任新聞及行政處，恰如其分地做好分內工作。

工務處、計畫處、地政處新任處長均為內部調整，工務處長陳錫梧退休，由地政處長簡青松接任。地政處長則由新聞行政處長林琦瑜接任，計畫處長則由前縣府機要秘書邱紹偉接任，可以即刻上手，熟悉相關業務。

許淑華表示，老將搭配新人的組合，南投縣政一定持續穩定發展。確定新一波的人事後，後續的立委補選，將盡力輔選黨提名的候選人，讓同黨的立委與她一起合作，爭取更多的中央補助，實現她的政見，讓南投更好。

許淑華 立委補選

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