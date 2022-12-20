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綠委排黑修法提公報不列學歷 藍委酸：原來是要修這個

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等立委提出的「排黑」修法草案中，將「選罷法」中要求選舉公報要列入「學歷」的項目刪除，提案立法說明更主張，「選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷」。圖／翻攝自立法院文書
民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等立委提出的「排黑」修法草案中，將「選罷法」中要求選舉公報要列入「學歷」的項目刪除，提案立法說明更主張，「選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷」。圖／翻攝自立法院文書

大選結束，黑金議題成焦點，行政院日前提出院版「擴大排黑參選」修法草案，要排除有黑、金、槍、毒前科者參選公職，藍綠也都提出各自版本，而民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等立委提出的「排黑」修法草案中，將「選罷法」中要求選舉公報要列入「學歷」的項目刪除，提案立法說明更主張，「選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷」

國民黨立委李德維批評，民進黨口口聲聲說要對抗黑金，要修排黑條款，搞了半天「原來是要修這個」，尤其主提案人還有之前被撤銷博士學位的蔡適應，不僅是違反民主的透明公開原則，更令人不解，不是說要檢討？竟繼續以立委身份提出這種法律層面的修法，「已經到無恥的地步」。

根據立法院議案關係文書委員提案第29595號，提案人鍾佳濱、蔡適應、何志偉共24位連署人，都是民進黨立委，提案案由稱「鑑於近年幫派犯罪組織及成員數創歷年新高，為擴大排『黑、金、槍、毒』避免利用競選公職漂白，並為保障經濟弱勢之參政權，爰提出『公職人員選舉罷免法第二十六條、第三十二條及第四十七條條文修正草案』」。　

該提案也列出六點說明，其中稱「參選人之學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性，選舉公報實不應強制要求揭露候選人學歷」。

而在提案中，對於「選罷法第47條」原本選舉公報規定列出「區域、原住民立法委員及地方公職人員選舉，各候選人之號次、相片、姓名、出生年月日、性別、出生地、推薦之政黨、學歷、經歷及政見」的法條，新草案把該法條內的「學歷」刪除，也就是未來公報不用列學歷。

該案今天中午將進入立法院程序委員會，如通過，會先由院會一讀，接著就排入內政委員會，進入實質審查修法階段。

李德維表示，學歷怎麼會和參選公職者無關連，又不是強迫規定說一定要什麼學歷才能選，而只是揭露候選人資訊，更有利選民做判斷，如果民進黨說學歷沒關聯，那未來是不是經歷、政見「都沒關聯？都不重要？」，此修法完全是假借民主排黑之名，卻行真正反民主、反透明監督的作為，國民黨一定反對到底。

國民黨團也指出，該提案的連署人橫跨綠營各派系重要人物，質疑是否代表民進黨派系共識，且若真認為沒問題，為何要包裹在排黑條款？也為何不用黨團提案「正大光明的刪？」

根據立院文書，該提案連署人包括羅美玲、湯蕙禎、賴惠員、黃世杰、林靜儀、王美惠、吳思瑤、何欣純、莊競程、陳秀寳、陳素月、陳歐珀、許智傑、管碧玲、吳玉琴、劉世芳、沈發惠、吳秉叡、蘇巧慧、洪申翰、郭國文等民進黨立委。

民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等立委提出的「排黑」修法草案中，將「選罷法」中要求選舉公報要列入「學歷」的項目刪除。圖／翻攝自立法院文書
民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等立委提出的「排黑」修法草案中，將「選罷法」中要求選舉公報要列入「學歷」的項目刪除。圖／翻攝自立法院文書

民進黨 蔡適應

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