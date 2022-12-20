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徐巧芯「殲滅」無良公關？媒體人爆已換這名字「轉生」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為使用網路示意圖。路透
圖為使用網路示意圖。路透

選前陳時中遭爆料在高檔餐廳聚餐牽手人妻，親綠粉專「無良公關公司」指藍營主導偷拍，被點名的台北市議員徐巧芯提告綠營側翼粉專等107人，更表示粉專「無良公關公司」正式被她殲滅，更直嗆「你所做的事情不會因為逃避而停止被我追究。」

無良公關公司日前發文「告別」，但卻被資深媒體人黃揚明發現虛晃一招，他秀出臉書截圖發現，粉專只是改名字「轉生」，大嘆野火燒不盡，春風吹又生。最新進度是親綠粉專「無良公關公司」目前已關閉，

媒體人黃揚明分享，無良公關公司已改名為台北台灣大小事。圖擷自黃揚明臉書
媒體人黃揚明分享，無良公關公司已改名為台北台灣大小事。圖擷自黃揚明臉書

黃揚明在臉書秀出臉書粉專「台北台灣大小事」的介紹頁面，粉專紀錄顯示，前身竟然是2022年2月7日成立的「無良公關公司」，2022年10月20日更名為「有良公關」，2022年的11月30日再更名為「台北台灣大小事」，直接踢爆「台北台灣大小事」粉專，前身就是「無良公關公司」。

網友嘆息，「忍術，穢土轉生術」、「這些人就是政治中毒成癮了，感覺自己很有社會影響力，就算沒錢拿還是會忍不住自己搖」、「這麼快就轉生了」、「換個招牌繼續幹」、「很多縣市都需要care」、「原本角色點數配錯練歪了，同一個帳號人物砍掉重練很平常」。也有網友緩頰，「說不定是要轉型從良當旅遊博主了啊」、「正常會台灣台北，台北台灣是怎麼回事、「這個社團名感覺溫馨」。

側翼 徐巧芯 黃揚明

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