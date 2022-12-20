內閣改組 「蘇鄭配」話題熱

立法院會期結束後內閣將改組，人事動向受關注，據了解，到目前為止，行政院長蘇貞昌仍有強烈意願留任，蔡英文總統還在作整體思考，閣揆動向也將牽動部會首長人事，甚至第二波的公股事業高層人事。

財經部會方面，事務官出身的金管會主委黃天牧，表現頗獲蘇貞昌肯定，外界預料，如果蘇閣續任，黃天牧也可望留任。中央銀行總裁楊金龍首任任期將於明年2月底屆滿，近期金融圈傳出消息，楊金龍獨特的「楊式前瞻指引」以及「穩定」的貨幣政策獲肯定，也可望獲得續任。財政部長蘇建榮因學校借調時間屆滿，本周將卸任回學校，至於接替人選，除了政次阮清華外，期交所董事長吳自心也被視為可能人選之一。

知情人士表示，選前不論桃園市長選舉結果民進黨是否勝選，府院黨幾乎已敲定選後由桃園市長鄭文燦出任新閣揆，但鄭文燦爆出碩士論文抄襲事件後，整個閣揆人事布局也出現變化。

到目前為止，蘇貞昌仍想續任，據了解，蘇貞昌本人對於卸下閣揆的意願不高，且從近期蘇貞昌與蔡總統的互動也能看出端倪，二人幾乎天天同台，看起來互動良好，也未透露出撤換蘇揆的訊息。由於從現在到後年總統大選只剩一年的時間，從政局穩定來看，蘇若留任，可替民進黨撐住，在時間有限下，此時換個新閣揆不見得能更好。

但民進黨這次選舉大敗，黨內外都有不小的檢討聲浪，希望蘇揆下來，包括前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄等人，都被視為閣揆熱門人選，這兩位都被視為英系人馬，都有機會入閣。究竟該如何布局，蔡英文還在作整體思考中。

至於部會首長人事，可能得等閣揆敲定後，才會比較明朗。知情人士說，目前比較確定的是，行政院副院長沈榮津無續留意願，將在內閣改組時順勢走人。至於接替人選，外傳鄭文燦有可能出任副閣揆，前交通部長林佳龍接總統府秘書長的可能性很高。

外界也關切這波內閣改組會否牽動公股事業高層人事，目前已知有意離開的兆豐金董事長張兆順，有可能在這波改組後卸任。知情人士表示，府院對於公股金融機構高層人事的任命多數尊重財政部建議，以公股金融機構間調動或內升為主。

至於現任閣員中，除了已經請辭的內政部前部長徐國勇外，財政部長蘇建榮已確定任期只到24日，之後將歸建校園，他昨（19）日受訪時表示，下一步規畫就是當個單純的教授，對於下一任部長或代理部長人選，他則不評論。

據了解，蘇建榮卸任後，代理部長人選將在兩位政次阮清華、莊翠雲中二擇一，又以身兼國安基金操盤手的阮清華呼聲較高，至於未來是否有機會扶正，仍要待未來新任閣揆拍板。

另外，期交所董事長吳自心也是下一任財長潛在人選，他出身賦稅體系，曾任財政部次長，對業務熟稔，也與產業界互動良好，若出任財長，也不令人意外。