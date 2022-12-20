內閣改組 蘇揆不確定自己會否留任

選舉慘敗已近一個月，內閣改組仍沒動靜。蔡英文總統日前召集高層會議，拍板府院與各部會下一階段布局，將在立法院本會期結束後檢討。行政院長蘇貞昌到底會不會留下，目前仍沒明確答案。黨政高層透露，目前內閣改組程度確實沒定案，若更換行政院長，最有可能人選仍是前副總統陳建仁。

據悉，蘇貞昌最近陸續約談現任閣員及幾位民進黨中生代討論未來政局，被約談閣員透露，「蘇揆似乎也不確定自己是否會在會期結束後留下，談話內容並沒有明確方向。」

黨政高層透露，陳建仁確是閣揆口袋名單，在「栽培中生代」考量下，行政院副院長考慮由桃園市長鄭文燦接任。據了解，鄭文燦雖因放棄爭取民進黨主席，檯面上轉低調，但私下仍活躍，鄭也曾找過黨內幾位中生代，談未來想法。

鄭文燦日前表示，兩岸論述應調整，遭質疑對「抗中保台」論述與蘇貞昌不同調。蘇貞昌昨天出席第五屆「政府服務獎」頒獎典禮受訪表示，「沒有不同調，我們講的都是同一個意思」。鄭昨也回應和蘇只是從不同角度看這議題。

此外，新任縣市長及議員將於廿五日宣誓就職，各縣市議會也將選出正副議長。民進黨中央評議委員會主委賴瑞隆昨天發出聲明，強調各縣市議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲之黨紀處分。