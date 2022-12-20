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民進黨敗選檢討…綠委批黨中央 鄭文燦無語

聯合報／ 記者趙容萱朱冠諭林伯驊鄭媁／連線報導
民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦。記者朱冠諭／攝影
民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦。記者朱冠諭／攝影

嘉義市長選舉民進黨再度大敗，民進黨立委何欣純質疑「我們的檢討到底是什麼」？民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦昨天面對媒體提問，表示由黨中央回應，隨後轉頭離開，敗選的李俊俋則說「尊重市民選擇」。

行政長蘇貞昌表示，敗了就要認，要好好面對、好好檢討，哪些地方做不好，就盡全力做到更好。

何欣純前晚在臉書發文「結果再次告訴我們，沒有大破大立，就沒有大開大闔，我們的『檢討』到底是什麼？」她昨天受訪說，跑基層行程時，支持者愛之深責之切，給建議與責罵，要虛心接受，黨要積極面對，才能精準回應民意，也才能夠贏回民眾信任。

何欣純說，她在臉書轉貼日本產經新聞台北支局長矢板明夫對選舉結果觀察，歸納民進黨敗選五大原因包括大環境、認知作戰、不團結、選舉主軸不清晰等問題。她認為民生問題必須解決，物價控制穩定，這是民眾每天都要面對實際生活的經濟問題，更需要快速修正調整；就像是貧窮線、就學貸款、租屋補貼、社宅申請等各種申請政府資源門檻，還有中小企業在全球不景氣要給予協助，「不要雨天收傘」。

李俊俋昨天謝票表示，民進黨是一個會檢討，自我反省的政黨，「去檢討大環境造成的，或我個人因素造成的都不重要」，尊重市民選擇。

何欣純 李俊俋 鄭文燦 蘇貞昌

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