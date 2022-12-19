歐洲議會代表團訪台 盼助啟動BIA談判前置工作

歐洲議會國貿委員會官方代表團今拜會行政院長蘇貞昌，晚間接受外交部長吳釗燮設宴款待。國貿委員會副主席阿西馬科波羅表示，訪團成員這次來台對雙方意義重大，盼有助加速啟動「台歐盟雙邊投資協定」（BIA）談判前置工作，進一步深化台歐雙邊經貿關係。

阿西馬柯波蘿表示，台灣與歐盟貿易投資關係穩健，去年台灣是歐盟第12大貿易夥伴；在後疫情時代，貿易已逐漸成為武器，尤其目前俄烏戰爭仍看不到盡頭，身處歐洲的他們也深刻體認到，地緣政治、維護區域安全及穩定的重要性。因此，歐洲議會非常支持加強與台灣的貿易及投資關係，也在相關決議案中期許深化雙方在供應鏈上的合作，並盼能簽訂雙邊投資協定。

蘇貞昌表示，對於簽訂雙邊貿易協定一事，他深表認同，希望讓雙邊互利互惠。面對專制極權、實行共產主義的中國，動輒違背國際貿易規範，以經濟力量干擾其他民主自由國家的貿易行為，強迫必須依循其制定的貿易規則運作，已有許多國家受害。

蘇貞昌舉例，譬如禁止澳洲葡萄酒、龍蝦進口中國，並刻意讓貨物在港口卡關、不加檢驗，導致龍蝦腐壞；台灣灣更是深受其害，近來包括鳳梨、水產品等均遭到禁止輸入。

吳釗燮致詞時也提到，中國近日禁止進口台灣水產、酒類及飲料產品，過去也曾多次限制澳洲、加拿大、立陶宛及其他歐盟會員國等國家的產品進口，面對威權主義國家以經濟手段脅迫他國，更凸顯深化台歐盟等理念相近夥伴的經貿合作的必要性與迫切性。

吳釗燮說，俄烏戰爭讓世人看到威權體制合謀，企圖改變以規則為基礎的世界秩序，其侵略行為已嚴重威脅自由、民主、法治與人權等普世價值；台灣與歐盟站在對抗威權擴張的前線，共同捍衛自由民主，台灣樂願分享對抗威權體制的經驗，並將持續與理念相近夥伴加強合作，共同維護區域和平穩定及自由民主的國際秩序。