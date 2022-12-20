聽新聞
test
0:00 / 0:00
新聞眼／楊文科成竹竹苗共主？ 3縣市長競合成關鍵
新竹縣府昨天主導舉辦論壇，公布大新竹合併可行性評估報告，結論是「竹竹苗合併」最適合；以高得票率連任縣長的楊文科，是否一舉成為竹苗地區新共主？未來與高虹安、鍾東錦互動與競合，恐是各界焦點。
大新竹合併議題去年9月由新竹市前市長林智堅提出，林智堅傾向以新竹縣市合併為主，若要滿足地制法的人口要求，則可合併苗栗縣北邊的鄉鎮。林智堅的構想，被質疑是為了自己繼續參選規畫，一拋出就引發苗栗縣長徐耀昌反彈，痛批林智堅是要瓜分苗栗，隔空嗆林「年紀輕輕、機關算盡」。
民進黨原要主導在立法院修地制法，但因爭議過大而暫緩，林智堅當時指國民黨違背民意，稱國民黨主席朱立倫是「大新竹合併升格的劊子手」，但隨著林智堅被徵召參選桃園市長，大新竹合併議題突然銷聲匿跡，藍白齊嘲大新竹合併就是民進黨「英人設事」的鬧劇。
上月九合一選舉選前半個月，高虹安在助理費爭議爆發後過於疲累住院，當天下午到新竹縣政府密會楊文科，兩人公開表示在討論大新竹合作議題，而且對合併抱持期待，如今楊文科順利連任、高虹安也將主政新竹市，如果大新竹合併，最快4年後楊文科就能夠競選大新竹市長，他與高虹安的競合、與鍾東錦的互動，是未來焦點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言