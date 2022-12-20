新聞眼／楊文科成竹竹苗共主？ 3縣市長競合成關鍵

新竹縣府昨天主導舉辦論壇，公布大新竹合併可行性評估報告，結論是「竹竹苗合併」最適合；以高得票率連任縣長的楊文科，是否一舉成為竹苗地區新共主？未來與高虹安、鍾東錦互動與競合，恐是各界焦點。

大新竹合併議題去年9月由新竹市前市長林智堅提出，林智堅傾向以新竹縣市合併為主，若要滿足地制法的人口要求，則可合併苗栗縣北邊的鄉鎮。林智堅的構想，被質疑是為了自己繼續參選規畫，一拋出就引發苗栗縣長徐耀昌反彈，痛批林智堅是要瓜分苗栗，隔空嗆林「年紀輕輕、機關算盡」。

民進黨原要主導在立法院修地制法，但因爭議過大而暫緩，林智堅當時指國民黨違背民意，稱國民黨主席朱立倫是「大新竹合併升格的劊子手」，但隨著林智堅被徵召參選桃園市長，大新竹合併議題突然銷聲匿跡，藍白齊嘲大新竹合併就是民進黨「英人設事」的鬧劇。

上月九合一選舉選前半個月，高虹安在助理費爭議爆發後過於疲累住院，當天下午到新竹縣政府密會楊文科，兩人公開表示在討論大新竹合作議題，而且對合併抱持期待，如今楊文科順利連任、高虹安也將主政新竹市，如果大新竹合併，最快4年後楊文科就能夠競選大新竹市長，他與高虹安的競合、與鍾東錦的互動，是未來焦點。