歐洲議會代表團來台 蔡英文總統明接見
歐洲議會「國貿委員會（INTA）」代表團來台訪問，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎，蔡英文總統將在明天上午於總統府接見代表團，就數位經濟、綠能、醫療衛生等共同關切議題深入交換意見。
張惇涵表示，代表團此行由國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）率領，成員另包括議員沃邦（Jörgen Warborn）、馮安蘭（Kathleen Van Brempt）、韋德蘭（Marie-Pierre Vedrenne）、卡薄若（Karin Karlsbro）、胡西凡（Michiel Hoogeveen）及包瑞翰（Reinhard Bütikofer）等，共7位跨國籍、跨黨團歐洲議會議員。
張惇涵表示，近年歐洲議會屢次通過友台決議，以實際行動支持台灣的國際參與，以及深化台歐盟間的合作交流，充分展現歐洲議會對台灣的高度關注與支持。
張惇涵表示，此行也是繼去年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會籌組官方代表團，以及今年7月副議長畢爾率團訪台後，歐洲議會再度有高層級代表團訪台。期盼透過此次交流，進一步促進台灣與歐盟的經貿合作關係，並攜手為疫後經濟復甦與全球民主韌性共同努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言