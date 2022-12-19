再澄清糕餅疑義 蘇揆：勿為中國無理打壓找藉口

中國大陸暫停台灣多項食品輸入，網傳是衛福部食藥署錯把鳳梨酥等糕餅類產品，以包餡麵食送件疑義。行政院長蘇貞昌今天表示，食藥署雖已一再說明，網路上仍持續有不實訊息，因此有必要再澄清，糕餅業有關的類別，只有「包餡麵食」類別，並沒有「糕餅」類別。

蘇貞昌透過臉書指出，事實很清楚，中國於2021年10月宣布台灣業者應包裹式推薦註冊時，只有提供14類產品選項供業者選擇，而其中與糕餅業有關的類別，只有「包餡麵食」類別，並沒有「糕餅」類別，期限又只到10月31日，有意願申請的台灣糕餅類業者，只能選擇以包餡麵食類向中國註冊。

蘇貞昌表示，中國於今年3月9日忽然要求台灣以書面遞交推薦或自行註冊文件，當時食藥署只要發現其產品為常溫貯藏的鳳梨酥，均會請業者改以「自行註冊」方式上傳註冊文件，而自行註冊文件的產品類別在當時已可填寫為「糕餅類」。

蘇貞昌表示，政府持續全力幫業者送件補件，至今已經補件3305件。但同樣都是糕餅業者、以相同標準補件，有的能過、有的沒過，而且中國從未告知審查的標準，未通過的理由又不夠具體，令我國業者無所適從。

此外，蘇貞昌說，中國對於我國食品輸入，申請期限更比他國少了一年。面對中國的蠻橫，政府除了向國際申訴，也持續努力為業者爭取權益。請民眾不要再轉傳不實訊息，為中國無理的打壓找藉口。