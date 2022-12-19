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縣市議長將投票 綠中評會警告：違反黨團決議嚴厲處分

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨中評會主委賴瑞隆。本報資料照片
民進黨中評會主委賴瑞隆。本報資料照片

今年九合一選舉選出的新任縣市長及縣市議員將於12月25日宣誓就職，各縣市議會也將選出正副議長。民進黨中央評議委員會主委賴瑞隆今天透過黨中央發出聲明，強調各縣市議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲之黨紀處分，民進黨從政同志，應恪遵黨章、黨綱及民進黨各項紀律規定。

民進黨中評會將於2023年1月3日下午14時於中央黨部召開本屆第四次中評會，針對2022年「九合一」選舉、2023年北市第三選區立委補選違紀參選案進行議決。

賴瑞隆今天強調，各縣市議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲之黨紀處分，民進黨從政同志，應恪遵黨章、黨綱及民進黨各項紀律規定。

中評會指出，民進黨直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法第六條規定，「黨籍議員須依黨團決議進行一致性投票，未依決議投票本屬違紀行為，將依紀律評議裁決條例第三十三條、第四十條及公職候選人提名條例施行細則第十三條之二規定議處。」

中評會表示，依據民進黨紀律評議裁決條例第三十三條規定，「民進黨擔任民意代表之黨員，違反黨團議事運作時，黨團得依其紀律處理辦法處理之，惟其情節重大者，應予除名以下處分」、第四十條則是規定，「地方執行委員、評議委員之違紀行為，得由上級執行委員會提案，經該級評議委員會裁決；縣市議長、副議長選舉違紀行為或提名後之違紀助選行為亦同。」

中評會說，公職候選人提名條例施行細則第十三條之二規定，「申請登記為公職人員提名初選之候選人，應切結於當選後之直轄市、縣市議會議長及副議長選舉，對於民進黨決議支持之議長及副議長候選人，為一致性投票，若投票行為有違本黨決議或以他法規避監督者，應予以除名處分。」

中評會也說，再次要求、提醒，民進黨從政同志應恪遵黨章黨綱及民進黨紀律規定。

民進黨 九合一選舉 投票 議員

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