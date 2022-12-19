影／蘇揆駁抗中保台與鄭文燦不同調 三縣長親領「政府服務獎」

2022年卡達世界盃落幕，在一場蕩氣迴腸，足以載入史詩的大戰後，阿根廷在點球大戰擊敗法國，獲得了暌違36年的大力神盃，梅西球王的地位也因此確定。法國隊雖然未能成功衛冕，但在此戰中從落後到扳平，再到把比賽拖入點球大戰，展現十足強隊韌性，尤其24歲的前鋒姆巴佩，更用一個帽子戲法震驚了全世界球迷。撇開這些場上的交鋒，這次世界盃的影響，可能遠比「梅西封神」這件事來得巨大。

2022-12-19 16:00