影／蘇揆駁抗中保台與鄭文燦不同調 三縣長親領「政府服務獎」
第5屆「政府服務獎」頒獎典禮下午在台大醫院國際會議中心舉行，行政院長蘇貞昌、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、苗栗縣長徐耀昌等下午親自出席，針對抗中保台是否與鄭文燦意見相左？蘇貞昌會前受訪表示，「沒有不同調，我們講的都是同一個意思，是要盡全力保護台灣」，就像全世界自由民主的國家，都盡全力來維護台灣的民主、支持台灣一樣的道理。
雲林縣環境保護局（智能科技監控與提升家園環境品質）獲得數位創新加值獎、雲林縣衛生局（以抱治暴，雲過天晴）獲得社會關懷服務、臺東縣消防局（搶救生命大作戰！行動急診室，守護偏鄉！）獲得社會關懷服務、苗栗縣政府文化觀光局（重現百年鐵道生命力-舊山線鐵道文化資產保存與創新）獲得社會關懷服務。
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