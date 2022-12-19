影／嘉義市長民進黨再吞敗 趙少康批：檢討是虛晃一招

嘉義市長選舉民進黨再敗，雖然這一敗是「預料」中的事，但一個月內遭遇兩次挫敗，說民進黨士氣沒有跌到谷底是自欺欺人，下個月還有一場台北市立委補選，面臨苦戰的民進黨候選人吳怡農此刻被外界形容是「一個人的江湖」，民進黨現在「基層急、中央慢」，瀰漫一股山雨欲來風滿樓氛圍。...

2022-12-19 14:00