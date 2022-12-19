影／嘉義市長民進黨再吞敗 趙少康批：檢討是虛晃一招
嘉義市長選舉，國民黨嘉義市長黃敏惠，以近6萬票成功連任。中廣董事長趙少康認為，選民覺得給民進黨的教訓還不夠，「蘇貞昌還在那裡，民進黨真的有檢討嗎，哪有什麼檢討呢」？趙少康也批評民進黨檢討都是擦邊球、虛晃一招，沒有真正檢討核心問題，他推估台北中山、北松山王鴻薇的立委補選，選民還是會繼續教訓民進黨。
另外，對於目前民進黨推出修選罷法，趙少康擔憂，有立法委員認為這是偷渡中介法，「但是檢調也是在民進黨掌控之中，會不會變成民進黨覺得，這往後對自己傷害或不喜歡，就假借檢調的名義，用行政權來下架你的廣告」？強調未來仍需要注意。
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