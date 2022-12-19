大新竹合併又來了？ 楊文科：中央為何不重新畫分縣市

隨著選後，大新竹合併議題突然再度浮上台面，這次是由新竹縣府主動委託產學界研究，報告結果顯示「竹竹苗合併」最合適，不過阻力仍大、整合有難度，更有面臨政治阻撓的可能，新竹縣長楊文科則發問中央「為何不乾脆國土行政區劃重新畫分，把多年爭議的縣市合併、升格問題一次解決。」

楊文科指出，若竹竹苗合併升格直轄市有機會，那在合併前3縣市政府就必須要先合作，需要以交流來取得彼此信任支持，同時加強縣市間彼此政策上的溝通，最終還需要在社會上取得共識、尊重民意。

不過楊文科也拋出疑問，他認為各縣市多年來都為了合併升格與否爭論不停，為何不乾脆由中央政府直接重新畫分行政區域，將各縣市爭議的問題一次解決、一次把多年爭吵的問題解決，他說「為什麼不做這件事呢，大有為的政府，我就想不通。」

根據新竹縣府委託中華民國都市計劃學會所做的「竹竹苗縣市合併改制可行性評估」，大新竹改制升格為第七都，主要可分為4個分案，一是維持現狀不改制、二是新竹縣單獨改制升格、三是竹竹合併升格、四是竹竹苗合併升格，皆各有優缺點。

新竹縣府今天上午在竹北喜來登舉辦「新竹科技都會跨域合作發展」論壇，報告結果顯示，產官學界雖然觀點不一，不過綜合評估下仍以「竹竹苗合併」為最佳方案，較符合區域發展，但不易整合又可能面臨政治阻撓。

可行性評估報告指出，若竹竹苗合併升格，不僅人口符合地制法規定的人口要求，達156萬人，在經濟層面的發展空間更大，還能實現地方產業互補、資源共享，且文化層面上更能整合客家與原住民文化發展、提升觀光。

報告中還指出，竹竹苗合併可提升竹科競爭力，將分布在3縣市的科學園區整合，且規畫中的新竹輕軌、國道1號楊頭高架等跨縣市交通改善的協商成本最低，不僅交通服務量能提升最多，且相對竹竹併，竹竹苗合併更能均衡區域發展，不會出現苗栗被拋棄的情況。

不過報告也提到，竹竹苗合併恐怕將面臨「政治阻力」，因升格後3縣市議員席次將從98席縮減成不足55席，同時鄉鎮市民代表、鄉鎮市長都將被廢除，因此在整合上較不容易。

都市發展與環境教育基金會教授林建元建議，可將竹竹苗合併改制設為長遠目標，短期內先取得竹竹苗3縣市合作，並成立正式的跨域合作組織，接著擬定具體的行動計畫向中央爭取經費，最終藉由累積跨域合作經驗與施政成果，將合併升格逐漸形成共同願景後實質推動。