台南民進黨議員陳秋萍質問黨團總召「把我們當白痴嗎」

民進黨台南市議員陳秋萍今天質疑地方盛傳「民進黨、國民黨在副議長補選有暗盤，這是公然暗示民進黨要跟國民黨合作嗎？」她還點名議會民進黨團總召林志展為何傳出他跟記者說第二大黨當副議長，「是把我們所有台南市議會民進黨團的成員當成白痴嗎？」

林志展表示，民進黨正副議長推舉都依黨中央規定辦理，並由督導小組督導。身為黨團總召集人，他「全力促成市長黃偉哲所強調，讓民進黨成為改革台南市議會的主導力量，促成府會合作增進市民福祉」。

陳秋萍說，林志展須先說明清楚，自已是否有跟記者說出議會第一大黨當議長、第二大黨當副議長「這樣莫名其妙的論述。」難道外界傳言民進黨跟國民黨在副議長補選有暗盤，一切都是真的嗎？

陳秋萍表示，市議會黨團在副議長補選時，「由特定人士運作，明明民進黨自己有能力加上友好無黨籍議員，即可產生副議長人選，但民進黨黨團寧可自廢武功，做出不推人選的決議，實際就是暗助國民黨的李文俊坐上副議長補選的寶座」。

她說，如今林志展這樣的說法，「讓我們強烈懷疑是否在當時就已經形成默契？而這個默契就是先由林志展假裝要爭取副議長，暗地裡運作民進黨議員要支持國民黨的李文俊續任第四屆副議長的暗盤，表面上是稱說為了保住民進黨的議長，實質是民進黨團的有些人已經和國民黨的某些人私相授受，談好條件」。

陳秋萍質問林志展，「是把我們所有台南市議會民進黨團的成員當成白痴嗎？」把民進黨賣掉的框架，到底是在什麼時候喬好的呢？總召必需要說清楚講明白，這個暗盤到底是誰喬的呢？「你們幾個人跟人家談好的暗盤，就要叫我們黨團吞下去嗎？」

林志展沒有直接回應陳秋萍的連串質問；他表示，與各黨派協商以爭取民進黨主導市議會改革的勝利，是身為黨團總召責無旁貸的任務，因此，「不必以任何聽說之言質疑本黨爭取勝選的決心。」