兵役延長年底宣布？柯文哲：抗中保台不能只喊口號
對於兵役延長至一年，是否年底前宣布？台北市長柯文哲今天表示，抗中保台不能只喊口號，還是要很實際面對問題，到底是要兵役延長，還是要國防預算增加，因徵兵制比較便宜，兵役役期就要延長；要募兵制也可以，國防預算就要增加，但不可能不出錢、也不出力，不可能嘛，抗中保台不能只有喊口號，還是要務實面對問題。
柯文哲今天主持2023台灣燈會在台北記者會，對於兵役延長是否在年底宣布？柯說，他早就講了，還是要嚴肅面對這個問題，抗中保台不能只喊口號，還是要很實際面對問題，到底是要兵役延長，還是要國防預算增加，連他去美國國務院，美國國防部都清楚講出台灣兵役、國防的問題。
另外，媒體也問柯，民進黨敗選後，選罷法增修條文被質疑偷渡中介法？刊登廣告必須實名制，是否在檢討選民？柯文哲說，法令還是會尊重，但是這樣，還是要在立法院全民討論，很多事情不需去預設立場、或貼標籤，台灣已經進入民主自由社會，有本事、經得起人民檢視，這件事就由全民來檢視。
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