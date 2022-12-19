高市國民黨議長提名 僅副議長陸淑美交同意書
高雄市議會25日改選下屆正副議長，國民黨與民進黨人選皆未定，國民黨籍高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美都有意爭取大位，上周秘書長黃健庭親自南下協調，原訂兩人要在今天中午前遞交同意書。今中午前僅陸淑美抵達黨部，與黨部主委許福明閉門會談。曾麗燕說，自己沒遞交同意書，後續則待黨部處理。
陸淑美約在上午11點50分抵達黨部，陸直接步入高雄市黨部主委許福明辦公室，面對記者詢問僅回答，「我前幾天已交同意書，今天就是來泡茶聊天。」兩人閉門談話約40分鐘。兩人在中午12點35分左右一起走出辦公室，過程中有說有笑，陸淑美神情輕鬆說，「不要問我，你們就問黨部。」便與助理搭乘電梯離開。
許福明下午搭乘高鐵要到黨中央開會，在此之前曾麗燕本人未現身，也未請人代送同意書。記者追問許福明，曾麗燕的同意書是否有送達，許福明未直接回應，僅說，「同意書我們都會交到中央去」。後續提名由黨中央決議，副議長人選部分則待議長人選確定後再確定。
曾麗燕受訪表示，自己沒有遞交同意書，「（選舉）這是自己的事，還要請人寫同意書這樣不好意思。」至於後續會不會影響到議長人選資格？曾說，「這就交給黨部去處理。」
高市議員陳麗娜表示，這次正副議長局勢弔詭，原先外界都看好民進黨較有機會奪下此局，但民進黨協商過程似乎也不順利，態度轉為保守。國民黨缺4票，一定要拿到無黨團結聯盟的4席支持，「難度非常高」，在黨中央公布人選前真的很難確定會由誰出線。
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