台南正副議長選舉詭譎多變 李文俊：擔心國民黨被騙

台南市正副議長選舉將在12月25日舉行，現任無黨籍議長郭信良、國民黨籍副議長李文俊都表態爭取連任，民進黨團則推舉邱莉莉、林志展角逐正副議長，在議會占15席、第2大黨的國民黨信誓旦旦要拿下副議長寶座，李文俊今表示，目前黨團和黨中央的指示決議不一樣，導致他綁手綁腳，且擔心國民黨被騙，國民黨副議長這一席絕對不能被犧牲。

台南市議會正副議長選舉盛傳可能會「民國配」，牽制郭信良合縱連橫爭取連任的機會，對此，郭信良僅笑一笑，表示「不予評論」。

對於民進黨與國民黨是否真的會搭配參選？李文俊未正面回應，他說，國民黨團決議讓他去尋求各方支持，但黨中央有私下指示要他跟某方配合，但某方有很多人要一起合作，且尚未承諾一定讓他當副議長，他擔心最後國民黨可能會被騙，畢竟這屆選舉國民黨就被騙，目前黨團和黨中央指示不同，讓他有點綁手綁腳，最後恐怕會變很混亂。

李文俊表示，國民黨有15席，身為議會第二大黨怎麼會沒辦法去爭一席副議長，絕對不能犧牲國民黨，如果像4年前一樣連拿下副議長的目標都被剝奪，這當然不行。