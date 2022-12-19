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游錫堃批准搜索高虹安辦公室 民眾黨團批破壞憲政體制

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院長游錫堃。記者曾學仁／攝影
立法院長游錫堃。記者曾學仁／攝影

台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費，立法院長游錫堃日前批准檢調進入立法院搜索，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天說，游錫堃身為最高民意機關的首長，應該要維持國會的尊嚴，不要破壞憲政體制的慣例，立法院秘書長林志嘉在這部分難辭其咎。

台北地檢署檢察長林邦樑日前致電林志嘉，告知檢方欲前往高虹安的國會辦公室進行搜索，經過林志嘉轉告游錫堃，並且在游錫堃的同意下派員與檢察官會合，帶同2名檢察官至位在中興大樓10樓的高虹安辦公室，游錫堃受訪時則聲稱，自己是在林志嘉送上來的簽呈上批准同意。

邱臣遠上午受訪時表示，在行政、立法、司法三權分立的原則之下，檢調單位在會期期間進入立法院進行搜索，這是國會茲事體大的事情，但是游錫堃與林志嘉卻在第一時間回覆，他們是在前2天收到相關函請，所以游錫堃批示依法同意，隨後就火速遭到北檢打臉只是做電話通知。

邱臣遠批評，游錫堃身為國會龍頭、最高民意機關代表的最高首長，他應該要維護國會的尊嚴，不要破壞憲政體制的慣例，民眾黨團要予以抗議。

邱臣遠認為，立法院不應該倉促行事，進而破壞過去的憲政體制，林志嘉在這部分難辭其咎，未來必須在相關程序上向國人釋疑，「我們不希望這樣的事情再度發生，民眾黨團要表達嚴正抗議」。

邱臣遠也說，司法是人民的最後一到防線，政府要讓人民相信司法，在辦案的過程就要符合相對應的比例原則，不要政治性辦案，同時希望特定媒體不要再過度渲染跟帶風向。

邱臣遠表示，其實還有非常多重要的民生案件，包括新竹棒球場、關埔國小，甚至是台南的88槍擊案與爐碴案，「我們都未見這樣子大動作的搜索跟政治辦案傾向」，在行政、司法、立法三權獨立且互相尊重的體制下，政府應該要更謙卑。

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