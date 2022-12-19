李俊俋敗選1人站戰車謝票 曝對民進黨檢討想法

民進黨嘉義市長落選人李俊俋僅獲34.8%得票率，敗給國民黨黃敏惠，他今天獨自1人站上戰車，展開謝票；他說，敗選去檢討大環境造成、或個人因素造成，都不重要，尊重市民的選擇，民進黨是會檢討、自我反省的政黨，一定會找到方向努力。

李俊俋說，最感謝是嘉義鄉親給很大溫暖，除了比出手勢加油，甚至還有人送上吃的，被問到未來規畫，是否繼續蹲點？他說，「讓我休息幾天再說吧！」選舉昨天剛結束，最想做的事休息幾天，自己20多年來一直住在嘉義，沒離開過嘉義，工作在哪裡是另外一回事，都在思考如何能夠幫嘉義。

針對選舉結果，李俊俋說，這次選戰除了投票率低，有很多地方需要重新思考，重要的是今天開始謝票，還是會秉持「該怎麼做，我們就怎麼做」，至於哪個方向做得不好，未來會慢慢思考，若有人指他選戰打法太佛系，也接受這樣批評，但政策上直球對決是自己風格，自認這樣堅持是對的。

媒體詢問民進黨1126大敗，嘉市再輸，黨內立委砲轟中央「到底檢討了什麼」，是否想對中央喊話？李俊俋說「目前沒有！」選舉到昨天才剛結束，還有很多後續工作，包括謝票，競選總部也要趕快歸還地方黨部，至於黨中央怎麼來處理，一切由黨中央安排。

李也說， 民進黨1126選戰結果，包括他這次重行選舉，都會重新檢討改進，一定會找到方向努力，他個人會再思考，努力，民進黨是一個會檢討，自我反省的政黨，也會這樣做下去，「去檢討大環境造成的，或我個人因素造成的，都不重要」，選舉結果已經出來了，尊重市民的選擇，有給黃市長建議，希望嘉市突飛猛進，嘉市持續進步，「我做一個市民，一定會盡最大努力」。 民進黨嘉義市長候選人李俊俋的競選總部，已經開始撤場。記者林伯驊／攝影 民進黨嘉義市長候選人李俊俋的競選總部，今天展開謝票。記者林伯驊／攝影 民進黨嘉義市長候選人李俊俋的競選總部，已經開始撤場。記者林伯驊／攝影 民進黨嘉義市長候選人李俊俋的競選總部，今天展開謝票。記者林伯驊／攝影 民進黨嘉義市長候選人李俊俋的競選總部，貼出銘謝賜票。記者林伯驊／攝影

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