快訊

志願役提前離營數屢創高 綠委批國防部募兵方法有問題

奈及利亞的子宮悲歌：性侵懷孕婦女「強制墮胎」

賴清德總統之路最快就位 但擋在前面還有三個障礙

吳宗憲開轟大巨蛋 柯文哲：有本事就拆掉 沒本事就蓋好

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天主持2023台灣燈會在台北記者會。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天主持2023台灣燈會在台北記者會。記者林麗玉／攝影

藝人吳宗憲日前批評台北大巨蛋蓋十幾年蓋不好，一定有弊案，諷刺「該槍斃的還不抓起來槍斃」。台北市市長柯文哲今表示，「有本事就把它拆掉，沒本事就把它蓋好」，大巨蛋一直卡在哪裡也不是辦法，也再度嗆民進黨，到底是要懲罰柯文哲，還是要懲罰台北市民？這是民進黨自己要去考量清楚的。

柯文哲今天主持2023台灣燈會在台北記者會，對於吳宗憲批評大巨蛋花十幾年蓋不好，柯文哲嘆一口氣，表示大巨蛋是轉型正義的原則，第一，解決現在的問題，第二，預防以後發生，最後才是追究以前責任。

柯說，大巨蛋當然是這樣，他也不想再去批評什麼，對他來說，「有本事就把它拆掉，沒有本事就把它蓋好」，一直卡在哪裡也不是辦法，柯說，他一直覺得，中央有沒有卡大巨蛋？全國老百姓都看在眼裡，不要為了政黨利益犧牲國家利益，「到底是要懲罰柯文哲？還是要懲罰台北市民？這是民進黨自己要去考量清楚的。」

大巨蛋 柯文哲 民進黨

延伸閱讀

高虹安副市長找檢察官 柯文哲：同標準彼此檢視一下

名嘴轟爽領退休金 柯文哲怒嗆：好的講成壞的 實在厲害

傳周台竹接黨秘書長 柯文哲：別把草案講得天花亂墜

2024沒有蔡壁如角色？柯文哲駁斥：她戰鬥力還是最強

相關新聞

名嘴轟爽領退休金 柯文哲怒嗆：好的講成壞的 實在厲害

台北市長柯文哲任期倒數，卸任後借調期滿，將回台大醫院當教授，不過柯日前受訪表示不太可能同時當公務員與黨主席，所以之後要辦...

敗選檢討沒大破大立？鄭文燦一聽「何欣純」轉頭離開

嘉義市長選舉昨投票結果出爐，國民黨候選人黃敏惠以5萬9874票勝出，民進黨候選人李俊俋則獲得3萬2790票，以約2萬7千...

2024沒有蔡壁如角色？柯文哲駁斥：她戰鬥力還是最強

台北市長柯文哲將卸任，傳出卸任後，民眾黨內人事也會有異動，但柯文哲心腹、前立委蔡壁如尚未在名單內，外界解讀，兩人有心結？...

李俊俋敗選1人站戰車謝票 曝對民進黨檢討想法

民進黨嘉義市長落選人李俊俋僅獲34.8%得票率，敗給國民黨黃敏惠，他今天獨自1人站上戰車，展開謝票；他說，敗選去檢討大環...

吳宗憲開轟大巨蛋 柯文哲：有本事就拆掉 沒本事就蓋好

藝人吳宗憲日前批評台北大巨蛋蓋十幾年蓋不好，一定有弊案，諷刺「該槍斃的還不抓起來槍斃」。台北市市長柯文哲今表示，「有本事...

不選市長當副手 蘇俊賓：全力協助張善政別無雜念

桃園市長當選人張善政今早宣布小內閣名單，副市長人選出乎意料，除了王明鉅來自醫界素人從政，另一位是副市長由行政院前新聞局長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。