吳宗憲開轟大巨蛋 柯文哲：有本事就拆掉 沒本事就蓋好
藝人吳宗憲日前批評台北大巨蛋蓋十幾年蓋不好，一定有弊案，諷刺「該槍斃的還不抓起來槍斃」。台北市市長柯文哲今表示，「有本事就把它拆掉，沒本事就把它蓋好」，大巨蛋一直卡在哪裡也不是辦法，也再度嗆民進黨，到底是要懲罰柯文哲，還是要懲罰台北市民？這是民進黨自己要去考量清楚的。
柯文哲今天主持2023台灣燈會在台北記者會，對於吳宗憲批評大巨蛋花十幾年蓋不好，柯文哲嘆一口氣，表示大巨蛋是轉型正義的原則，第一，解決現在的問題，第二，預防以後發生，最後才是追究以前責任。
柯說，大巨蛋當然是這樣，他也不想再去批評什麼，對他來說，「有本事就把它拆掉，沒有本事就把它蓋好」，一直卡在哪裡也不是辦法，柯說，他一直覺得，中央有沒有卡大巨蛋？全國老百姓都看在眼裡，不要為了政黨利益犧牲國家利益，「到底是要懲罰柯文哲？還是要懲罰台北市民？這是民進黨自己要去考量清楚的。」
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