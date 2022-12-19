不選市長當副手 蘇俊賓：全力協助張善政別無雜念

桃園市長當選人張善政今早宣布小內閣名單，副市長人選出乎意料，除了王明鉅來自醫界素人從政，另一位是副市長由行政院前新聞局長、桃園縣政府環保局長蘇俊賓出任，也令人眼睛為之一亮；蘇今上午接受本報記者訪問時強調，自己完全是被張善政的經驗說服，沒有其他想法。

國民黨徵召張善政參選桃園市長前，蘇俊賓曾是被點名的市長人選，連議長邱奕勝等地方重量級人士都願意推薦，但他並無意願。這次重回桃園政壇擔任副市長，未來是否有意更上層樓？蘇俊賓說，「想都沒想過」，未來就是專心協助張善政市長，好好回饋家鄉，別無雜念。

蘇俊賓表示，擔任國民黨組發會主委期間，認識時任行政院副院長的張善政，兩人雖然沒在行政院共事過，但自己很欣賞張的務實作風，選後張市長數度找他深談，但他已改行投身台北企業界服務多年，和同事有深厚革命情感和很棒的工作默契，難以割捨。

最後為何答應出任副手？蘇俊賓說，張市長以自己出身企業界為例，強調同樣服務社會，擔任公職的貢獻更大，「我想，同為企業界人士，再也沒有比張市長更有說服力的例子了吧！」

蘇俊賓說，桃園也是他的故鄉，他住家也還在桃園，市府裡還有許多一起打拚過的老同事，他和家人商量後，決定為生涯再留下一點服務社會的足跡，因此答應出任張善政副手，將全力協助推動政務。

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