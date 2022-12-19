【重磅快評】美軍不來美官來 學人計畫是美國監軍團

美國國會通過2023年國防授權法NDAA，未來五年將提供台灣最多一百億美元無償軍援，法案涉台另一重點是一項學人計畫，派遣經貿、安保官員來台進入行政、立法機關短期工作。耐人尋味的是，美方「糧草未發，人員先行」，在法案通過前，受國務院委託的NPO組織已來台和AIT及蔡政府溝通細節，急著選派人員明年駐台。

無償軍援與美官駐台，都是出自台灣政策法TPA，衡諸先前白宮與國會協調法案涉及台獨的敏感內容，延後法案審議時程，顯然行政與立法部門已將有共識的部分拆出，轉入NDAA執行。值得關注的是，拜登政府在擴大軍援規模同時，搭配美官駐台計畫，顯然對我政府的政策制定及國會運作，開始長臂介入。

學人計畫早在前年就以獨立法案提出，背景與我方及海外遊說團體有關，希望藉此提升美台官方交流層級，並長期培養美國政府的「台灣通」，改變東亞政策從中國看台灣的視野。法案陸續被其他涉台法案吸收，如台灣政策法，最後被納入NADD。相比台灣遊說目的在提升官方關係，但拜登政府對學人計畫的定位是出於美國國家利益；根據專案執行單位的說法，華府希望有助美台安保與經濟政策協調。

這個計畫幾乎完全複製「曼斯菲爾德學人計畫」。曼斯菲爾德是美國駐日大使，離職後在九十年代成立基金會推動美日關係，當時美日關係因經貿摩擦、戰略徘徊面臨信任危機。基金會接受國務院委託執行計畫，旨在培養美國政府中的日本通，協助推進對日政策制定，公務員結束研究返美後，幫助所屬機構制定合作計畫，並利用建立的人脈鋪平政策執行的道路。

1995年首屆研究員以軍事、經貿為主，現任五角大廈負責導彈防禦的副助理部長希爾，就是首屆學人。他被派往日本防衛省裝備局，深入自衛隊採購系統，並到經團連與通產省實習，認識日本軍工產業，以研究美日軍工技術合作的可能性。當時正是美日重建互信，準備推出聯合安全宣言、美日新防衛指針，基爾返美後在國防部一直負責對日韓關係，及朝半島安全業務。

蔡政府至今對美官駐台計畫詳情三緘其口，希爾的案例則提供一些參考。相比當時美日同盟的基礎，台美並無正式外交；日本接受美國官員派駐，是因兩國自二戰以來特殊的軍事保護關係，但台灣是基於何種政治基礎接受美官駐台？美官表面上來台學習，但我方至今沒有法律能定位並約束派駐人員。再深入思考，派駐關係是否侵蝕政府國防及兩岸政策的自主空間？

法案明定美台交流計畫目的，是為使美國更容易推進在印太地區的經濟、安全及人權的利益與價值。目前美方緊盯台灣兩件事：半導體產業鏈赴美，以及建設刺蝟島。美軍不來美官來，是保護台灣人還是鞭策蔡政府加速執行任務，已是不言自明。