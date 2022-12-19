【重磅快評】檢察官當副市長：高招、門神或荒謬？

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，上周才被檢方依貪汙罪條交保60萬元；今天公布第一波小內閣人事名單，宣布由高檢署檢察官蔡麗清出任新竹市副市長，跌破政壇眼鏡，又讓新竹市再度成為全國人民注目焦點，戲劇張力自不待言，但真是好戲？或又是一場荒謬劇？

高虹安的當選，可說是啃了民進黨最不願丟失的一塊骨頭，不僅讓被戲稱為「小英男孩」的前新竹市長近八年自傲的政績面臨進一步檢驗、蔡英文總統隨時有被間接打臉的可能，更讓長年盤據新竹的民進黨立法院黨團總召集人柯建銘如芒刺在背。兩列火車即將對撞，廣大吃瓜群眾也樂得買雞排置板凳看熱鬧。

柯建銘預言「當選是毀滅開始」之後，果見檢方以大陣仗超快速偵辦高虹安涉詐領助理費案，綠營側翼更已開始鋪陳高虹安一審被判有罪的各種沙盤推演結果；相對的，台北市政府市政顧問翟本喬則拋出要讓柯建銘放棄追殺高虹安，就要製造「追殺高虹安」比「放過高虹安」會讓柯建銘更慘的局面，並認為以揭弊聞名的時代力量前立委黃國昌有這個阻嚇能力。

如今答案揭曉，高虹安還真依此邏輯找了位知名檢察官來當副市長，顯然要比找黃國昌更狠更猛；尤其，面對新竹市民乃至全國民眾熱切想要知道新竹棒球場案是否涉弊的高民氣，不可不謂是高招。

但於此同時，為自己找涉貪法律顧問？找司法門神？外界的質疑也陸續浮現。畢竟蔡麗清的資歷就掛在那裡，也頗讓人好奇，「大學姊」擔任高虹安副手，又是否會對檢方後進產生何等壓力？

不過若真能冷眼看待兩派政治高手過招，除了按讚或喝倒采之外，又怎能無視於這場白綠政治博弈大戲背後所凸顯的體制走鐘的荒謬？就以查辦弊案來說，明眼人都看得出來，檢調對於斥資高達12億元的新竹球場案的偵辦力道，那裡及得上高虹安不及百萬助理費之萬一？什麼才是公道正義，人民心中自有一把尺。

相對的，找檢察官當副市長，又能對揭發前任是否涉弊發揮多大效用？也是大有疑問。離新任縣市長就任還有將近一個星期，時間已夠長到讓有心人「做些什麼」；在此之前，有司法偵查權的檢調未積極作為，有監督權的議會幾年下來又幾近無能，期待副市長去「破案」？還真別逗了！