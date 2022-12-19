正國會議員怒了！台南正副議長傳「民國配」 籲陳其邁快處理

台南市正副議長選舉盛傳可能「民國配」，民進黨正國會議員陳秋萍今斥指，傳聞民進黨團總召林志展竟稱可讓第二大黨當副議長，公然暗示民進黨要與國民黨合作，賣掉民進黨？質疑黨團已被背後勢力綁架，企圖搞砸台南，呼籲代理黨主席陳其邁不要再讓台南市議會民進黨團幹部亂來，應立即處理台南正副議長選舉的人選推舉。

對此，林志展表示，總召的任務就是與各黨派協商，以爭取民進黨主導議會改革的勝利，不必用任何聽說之言來質疑。

陳秋萍指出，傳聞要角逐副議長的民進黨團總召林志展對外稱「第一大黨當議長，副議長可讓第二大黨當」，難道外界傳言民進黨與國民黨在副議長補選即有暗盤，一切都是真的？民進黨團在副議長補選時，由特定人士運作，明明民進黨自己有能力加上友好無黨籍議員，即可產生副議長人選，但民進黨團寧可自廢武功，做出不推人選的決議，實際就是暗助國民黨李文俊坐上副議長補選的寶座？

陳秋萍說，林志展如今的說法，令人懷疑是否在補選副議長就已形成默契，也就是這次正副議長選舉，由林志展假裝要爭取副議長，暗地運作民進黨議員要支持國民黨李文俊續任第4屆副議長的暗盤，表面上稱說為了保住民進黨議長，實質是民進黨團的有些人已和國民黨的某些人私相授受，談好條件。

陳秋萍怒批，難道總召將民進黨賣掉，把所有民進黨團成員當白痴？和別人談好的暗盤就要叫黨團吞下去嗎？強烈懷疑台南市議會民進黨團已被莫名其妙的背後勢力綁架了，目的就是要搞亂、搞砸台南。根據民進黨直轄市、各縣市議長、副議長產生人選辦法的第3條，人選必須由中央黨部核備，目前台南市議長、副議長人選尚未核備，因此呼籲中央黨部及代理黨主席陳其邁不能再讓台南市議會民進黨團幹部胡搞瞎搞，要立即接管處理台南市正副議長選舉的人選推舉。

林志展回應，民進黨正副議長推舉，都依民進黨中央規定辦理，並由督導小組督導，他身為黨團總召集人，全力促成市長黃偉哲所強調的「讓民進黨成為改革台南市議會的主導力量」，促成府會合作增進市民福祉。因此，與各黨派協商以爭取民進黨主導市議會改革的勝利，是身為黨團總召責無旁貸的任務，不必以任何聽說之言質疑民進黨爭取勝選的決心。

南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，目前國民黨團內，反對與民進黨合作的聲音愈來愈多，如果尋求和無黨籍郭信良合作，就希望能保證「議長郭信良一票、副議長李文俊一票」，不能跑票、不能欺騙。

蔡育輝建議，國民黨中央黨部應明訂相關遵循，讓國民黨議員知道可否支持「民國配」或是投自己，若不「民國配」合作，是否授權黨團或市黨部決定，確保黨團成員不會受停權、開除黨籍處分。