快訊

志願役提前離營數屢創高 綠委批國防部募兵方法有問題

奈及利亞的子宮悲歌：性侵懷孕婦女「強制墮胎」

賴清德總統之路最快就位 但擋在前面還有三個障礙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正國會議員怒了！台南正副議長傳「民國配」 籲陳其邁快處理

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
民進黨正國會南市議員陳秋萍呼籲，民進黨中央黨部及代理黨主席陳其邁應立即接管處理台南正副議長選舉的人選推舉。記者鄭維真／攝影
民進黨正國會南市議員陳秋萍呼籲，民進黨中央黨部及代理黨主席陳其邁應立即接管處理台南正副議長選舉的人選推舉。記者鄭維真／攝影

台南市正副議長選舉盛傳可能「民國配」，民進黨正國會議員陳秋萍今斥指，傳聞民進黨團總召林志展竟稱可讓第二大黨當副議長，公然暗示民進黨要與國民黨合作，賣掉民進黨？質疑黨團已被背後勢力綁架，企圖搞砸台南，呼籲代理黨主席陳其邁不要再讓台南市議會民進黨團幹部亂來，應立即處理台南正副議長選舉的人選推舉。

對此，林志展表示，總召的任務就是與各黨派協商，以爭取民進黨主導議會改革的勝利，不必用任何聽說之言來質疑。

陳秋萍指出，傳聞要角逐副議長的民進黨團總召林志展對外稱「第一大黨當議長，副議長可讓第二大黨當」，難道外界傳言民進黨與國民黨在副議長補選即有暗盤，一切都是真的？民進黨團在副議長補選時，由特定人士運作，明明民進黨自己有能力加上友好無黨籍議員，即可產生副議長人選，但民進黨團寧可自廢武功，做出不推人選的決議，實際就是暗助國民黨李文俊坐上副議長補選的寶座？

陳秋萍說，林志展如今的說法，令人懷疑是否在補選副議長就已形成默契，也就是這次正副議長選舉，由林志展假裝要爭取副議長，暗地運作民進黨議員要支持國民黨李文俊續任第4屆副議長的暗盤，表面上稱說為了保住民進黨議長，實質是民進黨團的有些人已和國民黨的某些人私相授受，談好條件。

陳秋萍怒批，難道總召將民進黨賣掉，把所有民進黨團成員當白痴？和別人談好的暗盤就要叫黨團吞下去嗎？強烈懷疑台南市議會民進黨團已被莫名其妙的背後勢力綁架了，目的就是要搞亂、搞砸台南。根據民進黨直轄市、各縣市議長、副議長產生人選辦法的第3條，人選必須由中央黨部核備，目前台南市議長、副議長人選尚未核備，因此呼籲中央黨部及代理黨主席陳其邁不能再讓台南市議會民進黨團幹部胡搞瞎搞，要立即接管處理台南市正副議長選舉的人選推舉。

林志展回應，民進黨正副議長推舉，都依民進黨中央規定辦理，並由督導小組督導，他身為黨團總召集人，全力促成市長黃偉哲所強調的「讓民進黨成為改革台南市議會的主導力量」，促成府會合作增進市民福祉。因此，與各黨派協商以爭取民進黨主導市議會改革的勝利，是身為黨團總召責無旁貸的任務，不必以任何聽說之言質疑民進黨爭取勝選的決心。

南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，目前國民黨團內，反對與民進黨合作的聲音愈來愈多，如果尋求和無黨籍郭信良合作，就希望能保證「議長郭信良一票、副議長李文俊一票」，不能跑票、不能欺騙。

蔡育輝建議，國民黨中央黨部應明訂相關遵循，讓國民黨議員知道可否支持「民國配」或是投自己，若不「民國配」合作，是否授權黨團或市黨部決定，確保黨團成員不會受停權、開除黨籍處分。

民進黨 台南 國民黨

延伸閱讀

嘉義市長選舉／李俊俋敗選 民進黨：持續檢討、不會失鬥志

山本悌二郎銅重返高雄 陳其邁：跨越2700公里的不可能任務

高雄首家眼科醫院開幕 陳其邁特別摘下眼鏡致詞

黨主席選舉沒競爭投票率低？陳其邁：不會有太大問題

相關新聞

名嘴轟爽領退休金 柯文哲怒嗆：好的講成壞的 實在厲害

台北市長柯文哲任期倒數，卸任後借調期滿，將回台大醫院當教授，不過柯日前受訪表示不太可能同時當公務員與黨主席，所以之後要辦...

敗選檢討沒大破大立？鄭文燦一聽「何欣純」轉頭離開

嘉義市長選舉昨投票結果出爐，國民黨候選人黃敏惠以5萬9874票勝出，民進黨候選人李俊俋則獲得3萬2790票，以約2萬7千...

2024沒有蔡壁如角色？柯文哲駁斥：她戰鬥力還是最強

台北市長柯文哲將卸任，傳出卸任後，民眾黨內人事也會有異動，但柯文哲心腹、前立委蔡壁如尚未在名單內，外界解讀，兩人有心結？...

游錫堃批准搜索高虹安辦公室 民眾黨團批破壞憲政體制

台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費，立法院長游錫堃日前批准檢調進入立法院搜索，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠...

吳宗憲開轟大巨蛋 柯文哲：有本事就拆掉 沒本事就蓋好

藝人吳宗憲日前批評台北大巨蛋蓋十幾年蓋不好，一定有弊案，諷刺「該槍斃的還不抓起來槍斃」。台北市市長柯文哲今表示，「有本事...

【重磅快評】美軍不來美官來 學人計畫是美國監軍團

美國國會通過2023年國防授權法NDAA，未來五年將提供台灣最多一百億美元無償軍援，法案涉台另一重點是一項學人計畫，派遣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。