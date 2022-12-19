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名嘴轟爽領退休金 柯文哲怒嗆：好的講成壞的 實在厲害

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天主持2023台灣燈會在台北記者會。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天主持2023台灣燈會在台北記者會。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲任期倒數，卸任後借調期滿，將回台大醫院當教授，不過柯日前受訪表示不太可能同時當公務員與黨主席，所以之後要辦退休，遭名嘴汪浩批評，為什麼柯文哲卸任後不用回饋，就可以爽領退休金？柯文哲今回嗆，「這些名嘴每一個都....，好的事情都可以講成壞的，實在是厲害。」

柯文哲說到這更動氣，轉向怒批民進黨，「如果你們媒體要這樣搞的話，民進黨大敗，不就是媒體搞過頭的嗎，繼續搞啊，用名嘴網軍治國，一定會遭到報應，你們看著好了。」

柯文哲今天主持2023台灣燈會在台北記者會，對於名嘴的批評他爽領退休金一事，柯文哲說，像這種，就不值得回應。

不過柯文哲還是忍不住說，他本來是說回到台大醫院，若可以維持世界水準、一個很頂尖的醫生...，但經過這九年、超過八年，恐怕不能恢復水準，就不要去浪費那個位置，給新進人員已經位置，這本來是一個很正面的東西，不過這些名嘴，「每一個都....好的事情都可以講成壞的，實在是厲害。」

柯文哲 台大醫院 民進黨

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