評論王鴻薇政見 吳怡農：就我的標準 一項政見都沒有

民進黨台北市第三選區（北松山、中山區）國民黨參選人王鴻薇邀民進黨參選人吳怡農一起辯論，吳怡農今受訪時 一一評論對手政見，更說以他的標準來看王鴻薇恐怕一項政見都沒有。至於是否接受辯論邀請？吳再酸，要有政見才可辯論。

吳怡農今天上午針對時事進行受訪，吳怡農在媒體提問前，先分析王鴻薇的三項政見。吳怡農說，王鴻薇第一項指稱要誰誰誰下台，這是政治表態、政治立場，根本算不上政見；第二項是監督政府文宣預算，這點他完全贊同，「不過我要提醒王議員，監督政府預算編列是立委職責」，針對立委本來就有的工作內容當成政見，此舉凸顯王對於立委要做什麼恐怕沒有做好準備。

吳怡農說，第三項王鴻薇主張要核二、核三延期，但對於如何延期、研議、核廢料如何處理沒有任何說明，他批評是淪為口號，不僅不負責任，也說不上政見。因此就他的標準、社會大眾對於立委的期待，「恐怕王鴻薇一項政見都沒有。」

媒體追問，是否接受王鴻薇的辯論邀請？吳怡農說，辯論要有政見才知道如何辯論、辯論什麼，目前為止沒看到王鴻薇有實質政見。

另外，昨天嘉義市長選舉民進黨再敗，是否可能衝擊台北市立委選舉？吳怡農說，黃敏惠市長是競選連任，與現任首長競爭本來就不容易，大家都盡力了。目前1月8日補選最大挑戰是這麼短時間要爭取到所有選民支持、認同與信賴，不管對手抹黑與操作，他必須堅持正向選舉，才有機會贏得選民信任。