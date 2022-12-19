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敗選檢討沒大破大立？鄭文燦一聽「何欣純」轉頭離開

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
嘉義市長選舉，民進黨再度敗北，立委何欣純質疑黨內檢討沒有大破大立。桃園市長鄭文燦（圖）對此沒有回應。記者朱冠諭／攝影
嘉義市長選舉，民進黨再度敗北，立委何欣純質疑黨內檢討沒有大破大立。桃園市長鄭文燦（圖）對此沒有回應。記者朱冠諭／攝影

嘉義市長選舉昨投票結果出爐，國民黨候選人黃敏惠以5萬9874票勝出，民進黨候選人李俊俋則獲得3萬2790票，以約2萬7千票的差距敗北。民進黨立委何欣純質疑「我們的檢討到底是什麼？沒有大破大立，就沒有大開大闔。」對此，民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦今天僅表示，這由黨中央回應，隨後轉頭離開。

而民進黨九合一慘敗後，鄭文燦曾表示兩岸論述應該調整，行政院長蘇貞昌卻稱，質疑抗中保台的人才奇怪。媒體關心，兩人意見不同調，是否上演閣揆爭奪戰？

鄭文燦則回應，保護台灣本來就是民進黨的基本價值，這次抗中保台的議題在網路上被扭曲為戰爭的恐懼症，造成一些誤解，所以在多次的檢討會議也有檢討這樣的問題，他認為自己和蘇貞昌只是從不同角度來看這議題，並沒有任何其他政治上的涵義。

民進黨 鄭文燦 抗中保台

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