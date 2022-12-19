2024沒有蔡壁如角色？柯文哲駁斥：她戰鬥力還是最強
台北市長柯文哲將卸任，傳出卸任後，民眾黨內人事也會有異動，但柯文哲心腹、前立委蔡壁如尚未在名單內，外界解讀，兩人有心結？柯文哲今天表示，這一定是謠言，對於民眾黨未來黨中央是否會有蔡壁如的角色？他說，一定會有，她戰鬥力還是最強，先把她論文問題解決。
柯文哲今天主持2023台灣燈會在台北記者會，對於接下來的黨內人事調整，他說，蔡壁如要先去解決論文的問題，她要做很龐雜的工作，如果要用她的論文為標準，現在論文系統很發達，只要比對就知道論文是否涉及抄襲，若以蔡壁如的論文當標準，他看大概沒有幾個(論文)會過關，蔡壁如最近正在忙這件事，等這件事忙完，再來處理其他事情。
由於先前傳出，柯文哲與蔡壁如在內部會議中，傳出柯文哲很不開心地說2024不會有蔡壁如角色？柯文哲今天說，這一定是謠言，媒體追問，未來黨中央是否會有蔡壁如的角色？柯說，一定會有，她戰鬥力還是最強，先把她論文問題解決。
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